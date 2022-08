Pourquoi la grotte de Castel plage, à Nice, est-t-elle toujours en travaux?

Laquelle, depuis 2020, fait désormais partie de la concession de Castel plage après avoir été gérée bénévolement durant des lustres par l’Amicale des bains et des foyers de la police, puis longuement fermée sur décision du préfet, à cause des dégâts dus à la mer.

La plus belle vue de Nice? Pour Ali, c’est incontestable…

Ali Abdelhafidh déroule le film de ce qui ne doit pas rester le mythe de la caverne: "En 2020, lorsqu’on a pris la grotte, on s’est rendu compte que tous ceux qui nous avaient précédés, avaient marqué leur passage. Chacun a tiré son câble, a fait son aménagement de béton par-ci, par-là… Impossible dans ces conditions de récupérer les installations telles quelles. Il fallait retourner au vrai rocher originel."

Le restaurant Les Bains du Castel, devant fonctionner midi et soir sous forme d’un établissement spécialisé dans les fruits de mer, ne sera, en principe, opérationnel, qu’en mars 2023. Il y a eu beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à régler. Y compris financièrement.

Une cuisine toute neuve pour préparer les fruits de mer et assurer une petite restauration.

Gratter jusqu’à l’os en somme. "Ça nous a pris un an et demi. On a tout cassé au marteau-piqueur, baissé les niveaux pour recréer les réseaux de base d’eau, d’électricité, tout remis aux normes pour obtenir les accords de la commission de sécurité."

Trois disqueuses thermiques ont rendu l’âme. Là-dessus la pandémie, les confinements, les entreprises frileuses pour se lancer dans un tel ouvrage ont retardé l’échéance.

Carottage problématique

Tout faire. À partir de rien. Une cuisine. Complète. Respectant les règles d’hygiène et de restauration pour assumer une carte avec trois entrées, autant de plats et de desserts.

"On a dû prévoir une extraction par le haut de la grotte. Au moment du carottage pour monter la colonne d’extraction, une partie du monolithe de 9 mètres s’est mise en travers. Il nous a fallu quinze jours pour l’évacuer!"

Mais la cuisine est là. Agréée par l’Apave. Cuvelée avec une résine anti-infiltrations et couverte de plaques d’acier brossé alimentaire. Le bar est son élégant voisin.

Érigé entre roche et boiseries indonésiennes résistant à tout, proche de placards techniques à ouvertures coulissantes. Le site comprend quatre toilettes dont une pour les personnes à mobilité réduite.

Les deux terrasses en suspension agrémentées de rocaille authentique ou factice pour servir de jardinières aux plantes endémiques, attendent le jour où elles transporteront de bonheur 50 et 60 clients.

Sur le côté, surplombant une eau transparente, des marches d’escaliers reconditionnées en pierres ocre remontent vers une palmeraie atténuant le côté minéral. C’est beau.

À la hauteur de la vue, dont Ali ne se lasse pas: "On contemple toute l’anse et le collier de perles la nuit. C’est un panorama à la fois sur la Méditerranée et sur la ville."