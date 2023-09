Plus de chambres, plus de luxe... Comment le parc hôtelier s’agrandit à Nice avec de nouvelles enseignes haut de gamme

Si à Nice, les chiffres du tourisme signent une saison estivale exceptionnelle, c’est aussi en raison "d’une hôtellerie adaptée à notre stratégie économique", a insisté Christian Estrosi lors de la présentation du bilan touristique de l’été 2023.

Le parc hôtelier bouge. "En construction ou en rénovation, qu’il s’agisse de quatre ou de cinq étoiles, dans le but de développer un tourisme maîtrisé avec une clientèle haut de gamme à fort pouvoir d’achat."

En matière d’hôtellerie, on ne part pas de zéro. "On avait déjà Saint-Jean-Cap-Ferrat, Beaulieu-sur-Mer, Èze, le Negresco à Nice. On a aussi de la qualité dans la catégorie trois étoiles." Mais en ce moment, ça bouge. Certains établissements viennent de s’ouvrir au marché touristique local. D’autres ne vont pas tarder à les rejoindre.

3.000 chambres de plus en 2025

"Face à l’aéroport, déroule le maire de Nice, le Sheraton est un phare. Avenue de Verdun, on a inauguré l’Anantara Plaza. Avenue de Suède, à la place du Park Hôtel, Le Victoria/Maison Albar (cinq étoiles), ouvrira au premier semestre 2024, le Hilton de l’immeuble Iconic (quatre étoiles luxe), avenue Thiers, sera livré d’ici la fin de l’année. Dans le couvent de La Visitation, au cœur du Vieux Nice, Le Couvent (cinq étoiles) est en fin de chantier, et celui du Mama Shelter, à Riquier, avance bien. Promenade des Anglais, le Negresco monte en gamme pour entrer dans la catégorie ‘‘palace’’. Quant aux deux projets d’hôtels quatre étoiles du quartier Ségurane, celui situé à l’angle de la rue Ségurane et de la rue Antoine-Gautier, est lui aussi en fin de réalisation. Pour l’autre, celui du Village Garibaldi, le permis de construire est en cours de dépôt."

Au final, d’ici 2025, le parc hôtelier niçois aura 3.000 chambres supplémentaires, dont 62% en quatre ou cinq étoiles. Ce qui générera également "plus de 2.000 emplois créés et 200 millions d’euros de retombées économiques pour Nice".