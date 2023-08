Plein succès pour les festivals et le patrimoine cet été, et les activités nautiques à la peine

Très présents chaque été dans la vallée de la Roya, les festivals portés par des associations locales ou les collectivités connaissent aussi un franc succès auprès des habitants comme des touristes.

À Breil-sur-Roya, le festival "Des Voix et des Merveilles", repris cette année par la municipalité, séduit par sa programmation variée. "On a fait le pari de proposer un spectacle différent chaque vendredi soir, pour que cela devienne un véritable rendez-vous donné au public tout l’été, et ça semble marcher. Pour l’heure, on a recensé environ 200 personnes à chaque manifestation, soit un chapiteau quasiment plein. Le seul spectacle payant, celui de Mado la Niçoise le 25 août, est déjà complet", dévoile Thierry Guido, l’adjoint délégué à la vie locale.

Côté culture et patrimoine, le Monastère de Saorge signe "une meilleure saison que l’an passé avec un retour des étrangers et beaucoup de familles", indique-t-on au guichet du couvent franciscain. La "petite sixtine des Alpes-Maritimes", la chapelle Notre Dame des Fontaines à La Brigue, enregistre également un nombre de visiteurs en forte augmentation selon l’office de tourisme Menton, Riviera & Merveilles.

Au musée départemental des Merveilles, à Tende, on dénombrait 50% de visiteurs en plus en juin par rapport à l’an passé tandis que la mine de Vallauria a dépassé la barre des 1.000 visiteurs en deux mois pour sa toute première ouverture au public cet été.

L’inflation pénalise les loisirs payants

Les activités de loisirs payantes, et notamment les sports nautiques, semblent être les grands perdants de cet été. À Breil-sur-Roya, la société Mat & Eau qui propose des activités d’eau vive subit pour l’instant une perte "de 50 à 60% de son chiffre d’affaires en comparaison avec l’été passé", fait savoir Mathieu, le gérant. "Je n’ai jamais fait une saison aussi pourrie. C’est catastrophique ", lâche le professionnel, dépité. Il met cette baisse sur le compte de l’inflation galopante en France.

"Le nerf de la guerre, c’est l’argent. Les gens sont là mais déjà, à Breil, ils ne restent pas car on n’a plus de camping ni d’hébergement disponible, et ensuite ils ne dépensent pas. Casterino est noir de monde mais l’accrobranche ne fait que 30 clients par jour. Sur le littoral, les plages sont bondées, les randos ici sont aussi très prisées, mais les commerces comme nous n’engrangent pas. Ou alors on n’a que de la dernière minute", décrit Mathieu, dont la clientèle provient essentiellement de la Côte.