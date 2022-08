Les acteurs économiques de la Roya mis à l'honneur dans de courtes vidéos YouTube

"Nos vallées ont du talent ! » C’est le titre évocateur choisi pour la saga réalisée tout au long de l’été par la Chambre du commerce et d’industrie (CCI) Nice Côte d’Azur, en partenariat avec la Chambre d’agriculture 06, et la Chambre des métiers et de l’artisanat PACA.



Un projet d’envergure européenne, puisqu’il s’inscrit dans le cadre des projets Alpimed Patrim et Biodiv’alp (1), visant à faire (re) découvrir l’identité des vallées de la Tinée, de la Vésubie, et de la Roya, deux ans après la tempête Alex qui a sinistré le département. Et pour cela, quoi de mieux que de mettre en scène les hommes et les femmes qui en animent encore l’économie et la vie ?

6 vidéos sur des acteurs de Roya



À travers une série de vidéos concises mais efficaces, les trois chambres consulaires mettent ainsi en lumière les différents métiers et savoirs faires qui constituent la richesse de l’arrière-pays niçois et mentonnais. Côté Roya, six vidéos ont été tournées. On y retrouve, entre autres : Yann Bonneville et Aude Pasquier, les gérants du refuge des Merveilles, Émilie Olivier, chapelière feutrière à Tende, Olivier Baillot, directeur de l’établissement Le Prieuré à St-Dalmas, ou encore Mickaël Guyader, peintre à Breil-sur-Roya.

Des facteurs importants d’attractivité



Tous dressent le portrait d’une vallée « à part », « site naturel d’exception, labellisé Pays d’art et d’histoire par le ministère de la culture », avec sa « double voire triple culture : Française, Ligure, et Piémontaise ». Car l’objectif, au-delà de ce rappel du patrimoine historique et culturel des vallées, et bien sûr d’en faire la promotion. Les sites d’accueils naturels, la préservation de la biodiversité, et les filières touristiques de la restauration et de l’oenogastronomie sont ainsi au cœur des vidéos.

Mises en ligne sur la chaîne YouTube de la CCI Nice Côte d’Azur, celles-ci sont également à découvrir à la maison du Parc de Tende, jusqu’au 31 août. De 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 heures.





1. Le projet Alpimed Patrim vise à créer une destination touristique des Alpes de la Méditerranée. Le projet Biodiv’alp est un programme sur quatre ans piloté par la Région Sud pour protéger et valoriser la biodiversité des Alpes. Ces deux projets s’inscrivent dans le cadre du programme transfrontalier Interreg VA – France-Italie Alcotra, financé par le Fonds Européen de Développement Régional.