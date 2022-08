Le nombre de touristes étrangers explose à Cuba

Les responsables officiels disent espérer voir plus de visiteurs russes une fois que les vols annulés à cause de la pandémie et de la guerre en Ukraine seront rétablis.

L'Office national des statistiques (ONEI) a annoncé que 834.891 touristes s'étaient rendus dans l'île de janvier à juillet, contre 141.293 au cours des sept premiers mois de l'an passé.

Le tourisme international constitue la deuxième activité économique de Cuba, après la vente de services médicaux, mais la Covid-19, ainsi que les restrictions sur les voyages en provenance des États-Unis, ont fait s'effondrer ce secteur en 2020 et 2021. Le nombre total des visiteurs étrangers a plongé de 4,2 millions en 2019 à un million en 2020.

Canadiens et Russes en tête

La pandémie étant désormais mieux contrôlé, les autorités cubaines espèrent atteindre les 2,5 millions de visites cette année.

Cuba compte notamment sur une relance du tourisme en provenance de Russie, qui a supplanté en 2020 et 2021 le Canada en tant que première source de visiteurs étrangers.

L'ambassadeur cubain à Moscou, Julio Garmendia, a dit la semaine dernière au journal russe Izvestia que des efforts étaient en cours pour rétablir les vols annulés d'ici à cet hiver.

"Nous savons que les Russes sont impatients de passer à nouveau des vacances à Cuba et le peuple cubain les attend avec l'hospitalité qui le caractérise", a-t-il assuré, d'après le blog officiel Cubadebate.

Les données de l'ONEI montrent toutefois que le Canada est cette année redevenu la première source de touristes étrangers dans cette île, 258.896 Canadiens s'y étant déjà rendus entre janvier et juillet.