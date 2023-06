A Monaco, le Méridien Beach Plaza joue sa carte balnéaire avec le développement d'un beach club

Il a beau avoir œuvré en Belgique, à Paris, au Caire, à Nice, il est un peu le "régional de l’étape". Nommé en février 2023 directeur général du Méridien Beach Plaza, Vincent Clinckemaillie a fait son retour dans la vie hôtelière monégasque, où il a tenu les rênes du Riviera Marriott de Cap-d’Ail de 2015 à 2020. Dans l’intervalle, il a été missionné pour ouvrir le Rabat Marriott Hôtel au Maroc et repositionner à Fès, le Jnan Palace.

Aujourd’hui, à Monaco, il représente le groupe américain Marriott, leader mondial du luxe en hôtellerie avec 31 marques à son catalogue. Et a été missionné pour écrire une nouvelle page de l’établissement monégasque, qui a fêté son demi-siècle en septembre dernier.

Sa feuille de route ? "Elle est très simple, répond-il. Ma spécialité est la restauration. J’ai lancé beaucoup de concepts au cours de ma carrière. Et j’entends aujourd’hui redynamiser les restaurants du Méridien Beach Plaza".

La clientèle locale dans le viseur

Le premier acte fondateur de son mandat a ouvert il y a quelques jours avec Muse Monte-Carlo, un véritable beach club en plein air au pied de l’établissement qui a l’avantage unique à Monaco d’avoir une plage privée. Ici, de midi à 23 heures non-stop, on sert à manger et à boire dans un décor de paillote chic sous les pins entre la plage et la piscine. Un produit pensé pour les résidents de l’hôtel. Mais aussi - et surtout - pour la clientèle locale, à un jet de pierre des plages privées du Larvotto.

"C’est l’importance de ce concept : de redonner la possibilité à la clientèle monégasque de passer du bon temps dans ce cadre exceptionnel que nous avons la chance d’avoir".

Les premiers jours d’exploitation semblent lui donner raison. "Nous sommes surpris par le succès depuis dix jours. Le Muse a été créé avec toute l’émulsion des équipes, en s’entourant de designer et consultants pour développer notre propre marque. Par le passé, nous avions collaboré avec des concepts de marques connues, aujourd’hui, nous voyons que nous n’avons pas besoin de marque pour remplir".

Ce principe pourrait s’appliquer à l’InTempo, le restaurant de l’hôtel que le nouveau DG entend aussi réinventer à la rentrée. En attendant, des buffets seront proposés en soirée l’été (60 euros par personne) sur la terrasse du restaurant, pour tenter d’attirer une clientèle locale.

Une nouvelle grande suite

Dans les étages, Vincent Clinckemaillie a aussi insufflé sa patte. L’ex-appartement dédié au directeur général a été transformé en très grande suite, devenant la 398e chambre de l’hôtel. "Étant papa de deux petites filles, avec deux chiens et deux chats, j’ai fait le choix de ne pas vivre à l’hôtel et nous avons entièrement repensé les 160 mètres carrés de cet appartement au neuvième étage pour proposer un produit unique, différent".

Le lieu abrite ainsi un grand séjour, une cuisine privée, un bureau et trois chambres. Idéal pour une villégiature familiale.

"La suite a été livrée quelques jours avant le Grand Prix, commercialisé le jour même. Nous avons depuis une assez belle demande de nos clients, de familles qui viennent passer leurs vacances d’été. Et nous avons espoir de la louer en basse saison, pour des gens qui rénovent leur maison ou viennent pour de longues missions en Principauté, et qui recherchent ce type de produits."

En attendant, la saison estivale qui démarre est estimée "très positive". Et le label Marriott permet d’avoir en trio de tête de fréquentation : très largement une clientèle américaine suivie par les Italiens et les Français, dans un monde délivré des contraintes sanitaires. "Nous avons un prix moyen très solidement ancré à la hausse, un volume d’occupation qui reste dans les mêmes zones. La situation est assez encourageante".

Vincent Clinckemaillie, directeur général du Meridien Beach Plaza (Photo DR).