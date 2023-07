La Société des Bains de Mer de Monaco va acquérir un hôtel au cœur de la station de Courchevel

"Parmi les priorités nous avons demandé à Pascal Camia d’étudier la possibilité d’acquérir un établissement hôtelier dans une station de prestige des Alpes."

C’était l’une des annonces les plus saillantes de la longue et ambitieuse feuille de route du président-délégué de la Société des Bains de Mer, Stéphane Valeri, lors de sa première conférence de presse, le 12 mai dernier au Monte-Carlo Bay. Et pour cause, le propos relançait officiellement la stratégie internationale du fleuron monégasque. S’exporter et profiter de nouveaux ancrages en dehors de la Principauté pour non seulement capter une nouvelle clientèle, mais aussi offrir plus de flexibilité interne aux équipes et leur savoir-faire.

Importante rénovation du "Palace des Neiges"

"La SBM bénéficie d’une grande notoriété et d’une expertise reconnue mondialement dans le domaine de l’hôtellerie de luxe et des jeux. Pour autant ce levier de croissance n’a jamais été développé jusqu’à ce jour, en dehors de certaines participations financières dans des sociétés à l’international. Il s’agit désormais de doter la SBM d’une équipe chargée de préparer son développement à l’étranger, de façon ciblée et dans le cadre d’une stratégie très précise."

Une stratégie confiée à Pascal Camia, ancien directeur général des Jeux, qui devient concrète ce vendredi matin avec la confirmation par la SBM de la signature "d’un accord en vue de l’acquisition d’un établissement hôtelier à Courchevel 1850, via sa filiale de droit luxembourgeois Monte-Carlo SBM International S.àr.l.".

L’implantation se fera "au cœur du quartier dit du Jardin Alpin, parmi les principaux acteurs de l’hôtellerie de luxe, que cette stratégie trouve son premier accomplissement avec cet engagement dans l’acquisition du ‘‘Palace des Neiges’’, en vue d’une importante rénovation, pour y faire vivre prochainement tout le savoir-faire et toute l’expertise du Groupe SBM en la matière", précise un communiqué - préalablement diffusé à des médias réglementaires de l’Autorité des marchés financiers - sans dévoiler de calendrier plus précis et de détails financiers, si ce n’est que "cette acquisition devrait être finalisée avant la fin du premier semestre de l’exercice 2023-2024".

Une information qui s’est accompagnée d’une variation légèrement positive de l’action SBM en bourse.

"Une nouvelle page de l’histoire de la SBM"

Évoquant "une nouvelle page de l’histoire de la SBM", Stéphane Valeri annonce un partenariat avec le Groupe Vallat (lire ci-dessous) "pour accompagner de manière optimale cette démarche d’acquisition spécifique en montagne (...) avec une volonté partagée de porter un projet hôtelier d’excellence."

Dans un entretien accordé à Monaco-Matin paru le 24 mai dernier, le prince Albert II avait salué cette stratégie, là où il incitait au pragmatisme sur d’autres projets de développement de Stéphane Valeri. "Il est bien d’étudier certaines opportunités d’investissements de la SBM à l’étranger sur des établissements hôteliers. L’idée est séduisante à plusieurs titres, pour amener notre clientèle vers d’autres lieux et profiter d’autres installations, comme pour faire évoluer une partie du personnel et gagner de l’expérience dans d’autres établissements, hors de Monaco, avec une dynamique différente (...) La SBM doit être dans l’excellence afin de faire face à la concurrence mondiale."

L’hôtel 5-étoiles a été érigé au rang de palace en 2019. DR.