La bataille capitale de l’emploi dans le secteur du tourisme, pilier de l'économie en Provence-Alpes-Côte d’Azur

Avec 20 milliards d’euros de recettes annuelles, le tourisme est la première économie de la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur. Un poids lourd qui représente 25.000 entreprises (TPE et PME) et 149.000 emplois à l’année. Mais un secteur en tension. En début de campagne de recrutement pour l’été, il reste encore 8.500 postes à pourvoir. "C’est mieux que l’an dernier où, à pareille époque, il fallait encore trouver 12.000 saisonniers", se réjouit François de Canson, le président du Comité régional de tourisme (CRT). Mais ce dernier se garde bien de crier victoire. Il sait qu’une main-d’œuvre professionnelle et en nombre suffisant contribue à la satisfaction de la clientèle et donc à sa fidélisation.

Pour gagner cette bataille capitale de l’emploi, le CRT a pris le taureau par les cornes en créant à l’automne dernier un Groupement d’employeurs du Sud pour un tourisme engagé. Baptisé Geste, ce dispositif offre aux saisonniers la possibilité de signer un CDI. Autrement dit "la sécurité d’un emploi stable", glisse François de Canson. Un seul contrat donc, mais le salarié pourrait travailler l’hiver dans un établissement et l’été dans un autre.

"On a tous besoin de vous"

Propriétaire de l’Hôtel des Mèdes à Porquerolles, Laurence Cananzi a recours à Geste pour la première fois. Et ce nouvel outil ne présente pour l’heure que des avantages à ses yeux. "J’ai besoin d’une personne à l’accueil de nuit à la réception. Geste va simplifier le processus de recrutement et surtout la gestion du saisonnier. Je n’aurai aucune tâche administrative à effectuer, si ce n’est transmettre au groupement le détail des heures travaillées", témoigne-t-elle, a priori conquise. Elle n’est pas la seule, puisque la ministre du Tourisme Olivia Grégoire s’intéresserait de très près à ce dispositif novateur.

Ne mettant pas tous ses œufs dans le même panier, le CRT a par ailleurs signé une convention avec Pôle Emploi. Dans une région où le taux de chômage est plus élevé qu’ailleurs, Aude Fredenucci, la référente Hôtellerie-Restauration-Tourisme de Pôle emploi dans la région, est bien décidée "à attirer les gens dans un secteur sous tension, à faire se rencontrer les employeurs et les talents, et à former ces derniers dans une démarche de professionnalisation". Et comme le clame la campagne de promotion de l’emploi dans le tourisme choisie par le CRT: "On a tous besoin de vous".