L’hôtel Columbus de Monaco rejoint le giron hôtelier du groupe Hilton

Le communiqué évoque "des débuts historiques" à Monaco. Le groupe Hilton a annoncé ce mercredi avoir signé un accord de franchise avec le groupe Bertout "pour l’ouverture avant la fin de l’année du Columbus Hôtel Monte-Carlo, Curio Collection by Hilton". En clair, l’hôtel 3-étoiles de 181 chambres dans le quartier de Fontvieille rejoindra la collection de marques du groupe international, qui pour la première fois s’implante en Principauté.

"La Principauté est une destination emblématique, et le Columbus est un ajout incroyable à notre portefeuille. Après avoir récemment inauguré le Canopy by Hilton Cannes, notre premier hôtel lifestyle sur la Côte d’Azur, et un peu plus d’un an après l’ouverture de l’Ecolodge Hameau des Pesquiers, Curio Collection by Hilton à Hyères, nous sommes heureux d’élargir notre portefeuille dans les stations balnéaires méditerranéennes haut de gamme. Le Groupe Bertout est un partenaire formidable, qui a une vision unique de cet hôtel, et nous sommes fiers de nous associer à lui pour cet important projet", a déclaré Patrick Fitzgibbon, vice-président senior du développement pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique de Hilton.

145 adresses dans le monde

Le groupe Hilton compte seize enseignes d’hôtellerie différentes dans lequel Curio Collection by Hilton représente un portefeuille mondial de plus de 145 hôtels et resorts sélectionnés pour leur caractère distinctif. Des établissements Curio Collection by Hilton ont récemment ouvert leurs portes à Madrid, en Crète et à Reykjavik. Et la marque brillera sur la façade du Columbus à Fontvieille d’ici la fin de l’année.

"Nous sommes ravis de nous lancer dans notre premier projet avec Hilton, en associant la marque de caractère Curio Collection by Hilton à la ville emblématique qu’est Monaco. L’hôtel, intime et chaleureux, sera un point de repère pour ceux qui recherchent un hébergement à la fois élégant et confortable, que ce soit pour les déplacements d’affaires ou de loisir", souligne Dimitri Bertout, directeur général du groupe Bertout qui a racheté l’établissement de Fontvieille en décembre 2022.

Ouvert par David Coulthard en 2001

Premier boutique-hôtel de la Principauté, ouvert en 2001 par le pilote de F1 David Coulthard, l’hôtel Columbus aura connu plusieurs vies. D’abord Abela Hôtel à sa création à la fin des années 90, il devient sous l’ère Coulthard un établissement branché, qui se distingue dans l’hôtellerie monégasque. Acheté par le groupe London & Régional en avril 2010, le Columbus revoit sa stratégie. En 2019, les espaces de réunion sont convertis pour créer une douzaine d’appartements loués à l’année au sein de l’hôtel. L’intégration au réseau Hilton devrait désormais lui donner un nouveau souffle.