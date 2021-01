Entre plan de licenciements et chômage partiel, des centaines d'emplois menacés dans l’hôtellerie de la Côte d'Azur

Les catégories supérieures en première ligne

"On se bat au quotidien, assure Christine Welter, présidente du syndicat des hôteliers cannois, pour faire le grand écart entre sauver nos entreprises et sauver les emplois. Car notre personnel, on y tient. C’est le sang de nos établissements. Nous ne voulons pas les perdre."

Car tout le monde veut croire à une reprise. Mais tout le monde sait aussi qu’elle ne sera pas instantanée.

Et le pire, lorsque les aides de l’État s’arrêteront et qu’il faudra bien rembourser, reste peut-être à venir. Bruno Mercadal, le patron du Royal Riviera, à Saint-Jean-Cap-Ferrat, redoute déjà l’hiver 2021-2022: "Nous risquons, tous, de nous retrouver sans trésorerie et on entrera alors dans le dur", souffle-t-il avec inquiétude.

Même si lui a pour l’heure décidé de conserver l’ensemble de son personnel, certes au chômage partiel, voilà pourquoi d’autres commencent à anticiper la deuxième vague économique de cette crise... Et envisagent des plans sociaux.

Pour l’heure ces coupes d’effectifs concernent essentiellement les catégories supérieures, celles très dépendantes d’une clientèle internationale et du tourisme d’affaires.

Des palaces qui, souligne le délégué syndical Ange Romitti, ont aussi la particularité d’appartenir "à des grands groupes étrangers qui pratiquent souvent l’optimisation fiscale et qui ont touché ces dernières années des centaines de milliers d’euros de crédits d’impôt au travers du Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), notamment".

Pour lui, on ne peut pas jouer sur les deux tableaux: "S’ils décident de licencier, il faut que l’État leur demande de rembourser toutes les aides qu’ils ont perçues!"

Rembourser les prêts garantis octroyés pour cause de Covid, c’est bien la hantise de la plupart des hôteliers azuréens.

"Pour le moment, ces emprunts nous servent surtout à payer nos loyers", assure leur représentante cannoise qui pointe du doigt une problématique qui risque d’aggraver encore la crise à laquelle se trouve confrontée la filière: "Lorsque les aides s’arrêteront - et elles s’arrêteront un jour - et que nous ne pourrons plus payer nos bailleurs, qu’arrivera-t-il ?"