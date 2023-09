A Monaco, la SBM mise sur l'immobilier et veut bâtir "le plus prestigieux palace de Courchevel"

"Le plus prestigieux palace de Courchevel"

Historiquement, cela restera la première décision importante actée sous la présidence de Stéphane Valeri à la tête de la Société des Bains de Mer. Qui n’a jamais caché sa volonté d’exporter le savoir-faire de la SBM à l’international et l’a montré en se positionnant pour acquérir un hôtel dans la station de ski de Courchevel, "la plus prestigieuse des Alpes, avec le plus grand domaine skiable d’Europe", précise le président.

Le 3 octobre prochain, la SBM signera l’achat du Palace des Neiges sur la commune française. "C’est l’hôtel le mieux placé dans le Jardin alpin, commente Stéphane Valeri. Nous sommes les premiers, face à la forêt et derrière des grands palaces concurrents sont présents: le Cheval Blanc de LVMH, Les Airelles de Stéphane Courbit, L’Apogée de Xavier Niel."

Un à deux ans de travaux

Avant de se mesurer à ces prestigieuses adresses hôtelières, la Société des Bains de Mer devra revoir de fond en comble son hôtel courchevellois. "Ce fut un très grand palace, qui a vieilli et qui a besoin d’une profonde restructuration. La SBM va y mettre sa patte, choisir un architecte de renom et lancer un à deux ans de travaux pour en faire le plus prestigieux palace de Courchevel", promet son président. Propriétaire dans quelques jours sur le papier, la SBM laissera encore cette saison, le propriétaire vendeur exploiter son établissement. "Nous n’étions pas prêts à démarrer les travaux en décembre, nous les lancerons au printemps prochain."

Une première étape avant d’autre? L’ambition internationale de Stéphane Valeri demeure. "Nous avons à Monaco une activité saisonnière, moins qu’avant mais encore un peu trop. Si nous voulons nous développer à l’international entre autres, c’est aussi pour nous développer sur des périodes où l’activité est plus faible à Monaco, comme l’automne et l’hiver. D’où l’investissement à Courchevel. Et demain, on pourrait imaginer être présent dans des îles du Sud qui ont une activité très forte sur la période hivernale."