Archère de Monaco, Christine Escoffier sacrée championne de France de tir à l’arc en salle

C’est par hasard que Christine Escoffier a découvert le tir à l’arc en 2015. Assez rapidement, elle participe aux compétitions sur la ligue Côte d’Azur et d’emblée accède aux premières places que ce soit en intérieur à 18 m ou en extérieur à 70 m. Elle prend part à son premier championnat de France en 2016 et y décroche une médaille d’argent, départagée de l’or par une pointe de compas.

Au printemps 2022, elle rejoint la Première compagnie de tir à l’arc de Monaco, à qui elle offre son titre de championne de France en extérieur au mois de juillet 2022 (à 70 m).

Malgré une saison qu’elle qualifie sévèrement de moyenne à cause de scores décevants, mais au cours de laquelle elle gagne toutes les compétitions des Alpes-Maritimes et du Var, elle remporte les titres de championne départementale 06 à Nice et championne régionale PACA à Toulon. Ce qui la classe 2e au classement national français.

Dimanche dernier, c’est à Grenoble, qu’elle est allée chercher la médaille d’or en salle (à 18 m).

Après une qualification en réalisant son meilleur score de la saison 548 sur 600, le deuxième jour, envahit d’une certaine sérénité et animée d’un stress positif, elle élimine aux duels toutes ses adversaires, et se permet d’enfoncer le clou, ou plutôt la flèche, avec un superbe 30.