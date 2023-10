"West Side Story", la comédie musicale culte dans une nouvelle version à Monaco

Les projecteurs s’allument, le rideau se lève et la scène du Grimaldi Forum de Monaco devient l’Upper West Side de New York en 1957, théâtre d’une passion débordante, entre Tony et Maria sur fond de guerre de gangs. Ce vendredi, "West Side Story" s’installe en Principauté pour quatre représentations.

C’est l’occasion de découvrir la comédie musicale emblématique de Leonard Bernstein et Stephen Sondheim dans sa version la plus fidèle, puisque le metteur en scène Lonny Price (que l’on a découvert à l’écran dans le rôle du neveu Kellerman dans le film culte "Dirty Dancing"), a souhaité reprendre la chorégraphie originale de Jerome Robbins. C’est donc l’un de ses disciples, Julio Monge, qui est en charge de la chorégraphie. Il avait déjà œuvré dans l’adaptation cinématographique oscarisée de Steven Spielberg en 2021.

Universelle

Lonny Price n’en est pas à son coup d’essai en matière de comédie musicale, puisqu’il a déjà dirigé des références telles que "Sunset Boulevard" avec Glenn Close, ou "Sweeney Todd" avec Emma Thompson.

Cette fois c’est donc à un monument de la comédie musicale, qu’il s’attaque. À l’œuvre qui a ouvert la porte à toutes les comédies musicales modernes. Une pièce qui reste étonnamment moderne malgré les décennies. Mais comment pourrait-il en être autrement quand on parle d’amour, de racisme et de violence? Dans le dossier de presse, Lonny Price déclare: "Je veux que la prochaine génération de spectateurs tombe amoureuse de cette pièce, s’identifie aux personnages sur scène et se rende compte qu’il y a beaucoup plus de choses qui nous unissent que de choses qui nous divisent, malgré nos différences culturelles."

> "West Side Story". De Leonard Bernstein et Stephen Sondheim. Conception et chorégraphie de Jerome Robbins. Livret d’Arthur Laurents. Mise en scène de Lonny Price.

Avec Melanie Sierra, Jason Webster et Kyra Sorce. Spectacle en anglais.

Durée: 75 minutes - entracte 20 minutes - 45 minutes.

Au Grimaldi Forum, avenue Princesse Grace, à Monaco. Vendredi 13 octobre à 20h30, samedi 14 octobre à 15h30 et 20h30, dimanche 15 octobre à 15h30. Tarifs: de 36 à 75 euros. www.grimaldiforum.com

Photo Johan Persson.