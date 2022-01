"Vive le sport... et ses petits secrets": Gérard Holtz au Théâtre des Muses à Monaco ce jeudi

Ce jeudi 27 janvier à 20h30, le journaliste sportif Gérard Holtz donnera sa causerie "Vive le sport! et ses petits secrets".

Du sport au théâtre des Muses ? Cela semblait impossible et pourtant, comme rien ne résiste à la passion… Notre Gérard Holtz national est prêt à délivrer, en comédien-conteur, le trésor de ses plus beaux souvenirs de sa carrière et les confidences des plus grands champions.

"J’avoue n’avoir jamais prêté grande attention aux évènements sportifs, souligne Anthéa Sogno, directrice artistique du Théâtre des Muses. Mais en écoutant Gérard Holtz raconter toutes ces histoires de champions aussi incroyables que vraies, ça m’a beaucoup intéressée. En effet, après quarante-quatre ans de journalisme à la télévision, le plaçant au plus proche des plus grands athlètes, l’ami Gérard connaît son sujet. Ce que j’aime, c’est qu’avant tout, il nous parle de l’humain, car il n’y a pas que le résultat de la performance ou du chronomètre qui compte. Comme il le dit, l’amour, l’amitié, la détermination, l’entraide, les grandes tricheries et les petites magouilles aussi font l’Histoire du sport."

Par exemple, les spectateurs découvriront, entre autres anecdotes, que l’Empereur Néron avait été champion olympique. Ils sauront pourquoi les femmes ont été si longtemps évincées des Jeux olympiques et leur seront révélés les plus "beaux coups" de dopage.

La petite scène du boulevard du Jardin exotique ne va pas se transformer en petit écran mais sera le théâtre des plus grands rendez-vous du sport au stade Vélodrome, sur un ring de boxe, dans une montagne enneigée ou encore sur le circuit du Tour de France.

Savoir+

"Vive le sport", causerie de Gérard Holtz, au Théâtre des Muses - 45 Bd du Jardin Exotique.

Jeudi 27 janvier à 20h30.

Éventuelle supplémentaire vendredi 28 janvier à 20h30.

Tarifs: de 19 à 29 euros.

Téléphone: +377.97 98.10.93

Site Internet: https://www.letheatredesmuses.com