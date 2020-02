VIDÉO. Éric-Emmanuel Schmitt fait étape dans la région avec sa pièce à succès "Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran"

"Pour prier, les soufis pratiquent la danse des derviches. C’est une recherche du vertige, du déséquilibre pour, au fond, trouver l’équilibre intérieur." C’est en puisant dans le souvenir de son grand-père maternel, François, que l’auteur a bâti la figure de Monsieur Ibrahim: "Il n’était ni épicier, ni musulman, mais c’était un sage qui ne savait même pas qu’il était intelligent.

J’ai toujours été ému par les gens qui n’ont pas conscience de leur profondeur, qui sont d’une modestie totale. J’ai créé plusieurs personnages comme ça. Il y a eu Odette Toulemonde aussi, incarnée par Catherine Frot au cinéma."

Et d’ajouter: "J’aime beaucoup ces êtres qui sont des trésors et qui n’en ont même pas conscience. Mon grand-père était comme ça. Ses paroles, comme ses silences, étaient lourds de sens."

Un million et demi d’exemplaires en Allemagne

Traduit en trente-quatre langues, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran est au programme, depuis 2004, des classes de troisième. "Ce qui m’enchante, c’est que beaucoup d’adolescents viennent me voir en me remerciant de leur avoir fait découvrir le plaisir de lire, via cette œuvre-là. Le philosophe qui est en moi est très heureux, car j’ai toujours cru dans le pouvoir philosophique de la fiction. En racontant des histoires, on peut amener les gens à dépasser leurs préjugés."

En Allemagne également, le succès de Monsieur Ibrahim est colossal, puisqu’il s’est écoulé à un million et demi d’exemplaires. Un plébiscite, que l’auteur explique ainsi: "Si j’avais écrit un traité sur la tolérance, on aurait tiré au maximum à trois cents exemplaires.

Là, je raconte une histoire incarnée, basée sur des personnages avec lesquels on est en sympathie, comme avec Momo, ou en admiration, comme avec Monsieur Ibrahim. Et cela me permet d’emmener les lecteurs dans un territoire de bienveillance, de compréhension de l’autre."

Publié il y a dix-neuf ans, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran n’a-t-il pas, en 2020, un écho très actuel? "Plus que jamais, parce que notre époque est devenue peureuse et frileuse.

À cause de la violence, les gens ont peur de l’autre qu’ils ne connaissent pas, et ils ont tendance à recouvrir les gens d’étiquettes, historiques, d’origine, sociales, liées à l’âge ou au sexe. Mon propos, c’est toujours de dire qu’aucune étiquette ne recouvre un être. L’humanité est beaucoup plus complexe. Sachons porter un regard humain sur nous-mêmes."

Dans la continuité de sa venue à Sanary et Cannes, Éric-Emmanuel Schmitt s’apprête à présenter Monsieur Ibrahim en Bulgarie, en alternance avec le plus grand acteur du pays. "Il y a eu plein de Monsieur Ibrahim. Mais la plus belle histoire, c’est lorsqu’il a été repris à Tel-Aviv... un soir en arabe, un soir en hébreu."

