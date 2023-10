Un stage théâtral inspirant pour les vacances à Monaco

Sous les lumières tamisées du théâtre des Muses ce vendredi, des enfants en pyjama déclament un texte sur le thème effrayant d’Halloween. Fantômes, vampires, histoires d’épouvantes. Les petits comédiens en herbe se livrent à une Italienne studieuse, avant de clore leur semaine de stage intensif par un spectacle final. La séance se déroule sous l’œil aiguisé d’Audrey La Rosa, professeure de théâtre spécialisée en improvisation théâtrale.

"Une aventure collective"

Ces deux semaines de stage théâtral se déroulent du lundi au vendredi. Le matin pour les 6-8 ans, l’après-midi pour les 9-13 ans. En tout, 10 h de stage. Les deux premières heures, Audrey fait connaissance avec les apprentis pour jauger les profils. Le lendemain, les choses sérieuses commencent. Les textes sont distribués, et les répétitions débutent. "Le théâtre n’est pas une récitation. Ça apprend l’habileté relationnelle, c’est une aventure collective. Il faut trouver sa place et en faire aux autres. Les enfants doivent écouter, être réactifs. Le cerveau est un logiciel à plusieurs onglets, la mémoire, le regard, les intentions, le personnage qui joue et le comédien apprenti. Tout ça permet une agilité intéressante", explique Audrey La Rosa, en jetant un œil attentif à ses élèves en pleins préparatifs de spectacle.

Le but de ces ateliers express : apprendre aux enfants à développer des capacités utiles tout au long de la vie. S’affirmer, prendre la parole, travailler en groupe. "Toutes les capacités relationnelles que l’on apprend nulle part et qui sont fondamentales dans la vie privée ou professionnelle. Savoir communiquer est indispensable pour n’importe quel projet", ajoute la spécialiste en improvisation.

Au cours de ce stage, les enfants découvrent un univers artistique en proie à la liberté et l’expression. Pour chacun d’eux, ces leçons ont des vertus différentes.

Des intérêts différents selon les profils

"Je peux m’exprimer, développer mon côté artistique et mes émotions. ça m’apprend à être plus à l’aise sur scène, à entraîner ma mémoire. Je me fais des amis en dehors de l’école car on communique avec les autres", explique Lou, 12 ans.

"J’adore être présente sur scène. Depuis toute petite, je fais de la danse, donc je n’ai pas peur. Je suis excitée par le spectacle", livre la jeune Gabrielle.

Pour Mathias, c’est le dixième stage. "J’adore entrer dans le rôle d’un personnage, intégrer sa personnalité. Au début j’étais stressé de me représenter sur scène, mais maintenant, j’ai hâte", confie le jeune homme.

Pour la petite Santina, anglaise, c’est une première. "Je veux parler mieux français. Ce stage m’aide à comprendre les textes et améliorer ma prononciation", confie la petite fille.

Une expérience inoubliable pour eux de se faire de nouveaux amis, de créer des souvenirs inoubliables et de développer leur fibre artistique.