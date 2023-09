"Quand il n’y a pas de public, les personnages meurent": Stéphane De Groodt dévoile à Anthéa la pièce que lui a inspiré le confinement

On connaissait Stéphane de Groodt acteur, comédien, chroniqueur… Dès ce mercredi, on le découvrira auteur. Il dévoilera la première pièce de théâtre qu’il a écrite, "Un Léger Doute", sur les planches du théâtre Anthéa, à Antibes, avant de la jouer à Paris durant plusieurs semaines. Entretien avec ce trublion du verbe, bousculeur des mots, agitateur d’idées, empêcheur de tourner en rond, décodeur d’incongruités…

Parlez-nous de votre pièce…

L’idée de cette pièce est venue pendant le confinement. Je me suis demandé, quand il n’y a pas de public, qu’il n’y a personne pour regarder les personnages, les comédiens et comédiennes, qu’est-ce qu’ils deviennent? Eh bien, les personnages meurent… Quand il n’y a pas un regard porté sur nous, qui sommes-nous? Si vous vivez seul sur une île déserte, vous ne savez pas si vous êtes grand, petit, intelligent, drôle… On a besoin du regard de l’autre. La pièce est partie de ce postulat. J’ai fait une espèce de mise en abyme du théâtre, une pièce dans la pièce. J’arrive sur scène en tant que Stéphane De Groodt et, pour moi, il n’y a pas à jouer la pièce car elle est terminée, les spectateurs sont partis. Constance Dollé, qui joue ma femme, ne comprend absolument pas.



Pour elle, il y a 600 personnes dans la salle. Et quand le couple d’amis, composé d’Éric Elmosnino et de Bérangère McNeese, arrive, je suis persuadé qu’ils sont d’accord avec moi mais, en fait, non, ils sont avec Constance et me prennent pour un fou. Donc, pour leur faire plaisir, je veux bien jouer la pièce durant dix minutes. Et eux se disent: "On le tient, on va aller jusqu’au bout". Il y a un exercice entre le jeu et le non-jeu. Souvent, je sors du jeu pour leur dire: "Mais réveillez-vous, il n’y a personne dans la salle". C’est pour cela que ça s’appelle "Un Léger Doute", le spectateur va sans cesse se demander si c’est moi qui ai raison ou si ce sont eux.

Auteur, vous l’êtes pour d’autres formats. Qu’est-ce qui est différent dans l’écriture pour le théâtre?

Ce sont des dialogues, c’est une idée qu’il faut tirer jusqu’au bout, du début à la fin. Ça répond à certaines règles, même si je ne suis pas très branché règles. Mais surtout, le spectateur, s’il s’emmerde, va décrocher après vingt minutes donc il faut trouver une histoire qui puisse tenir la route.

Vous êtes quatre sur scène…

J’ai la chance d’avoir un des meilleurs comédiens de théâtre actuel, en la personne d’Éric Elmosnino. Et les deux autres ne sont pas en reste. Constance Dollé est une comédienne de fou, qui mérite d’ailleurs d’être bien plus mise en avant que ce qu’elle n’est. Et Bérangère McNeese, qui n’est pas très connue encore mais ça ne va pas tarder à changer. Ils subliment vraiment le texte. Parfois, je me suis dit qu’il fallait couper le texte parce que c’est tellement montré par ce qu’ils jouent que mon texte devient une redite. Je ne leur ai jamais demandé pas de ne pas jouer ça ou ça au profit de mon texte. À l’inverse, je virais mon texte pour leur laisser la possibilité de s’exprimer au mieux.

Être à la fois auteur et comédien, ce n’est pas, au départ, se mettre en retrait de son rôle de comédien?

C’est exactement ça. J’ai eu beaucoup de mal, pendant longtemps, à jouer la pièce parce que j’étais plus comme un auteur qui regardait les comédiens qu’autre chose. J’étais en spectateur. En fait, ils me racontaient la pièce que j’avais écrite. C’est un vrai cadeau. Il n’y a vraiment que lors d’une dernière répétition, où le metteur en scène, Jérémie Lippmann, m’a dit: "Ah, là j’ai vu le comédien." Il y a ce réflexe de veiller sur ses comédiens et comédiennes: "Est-ce qu’ils ont l’impression d’être bien servis? Est-ce que ça leur plaît? Est-ce que ça leur permet de jouer comme ils le veulent?" Mais c’est un avantage aussi d’être également comédien. J’entends la musique qui se joue sur scène. Quand je suis convaincu de quelque chose: "ça, il faut garder et il faut le faire comme ça plutôt que comme ça". Ou, à l’inverse, dans cette petite musique, ils me disent: "Ce que tu dis là n’est pas aussi intéressant que tu ne le penses donc il faudrait le virer". Et je n’ai eu aucune difficulté à virer ce qu’ils me demandaient de virer. C’est l’avantage d’être comédien sur scène avec eux.

Vous dites que cette pièce a ‘‘un très bon début, une très bonne moitié et une super belle fin!’’...

On ne sait pas si le début c’est la fin, si la fin c’est le milieu… J’ai voulu m’amuser avec le théâtre. Pour les spectateurs. Avec les spectateurs. C’est aussi un hommage au théâtre. Au temps qui passe, aux comédiens, aux personnages, ce que nous jouons, ce que nous ne jouons pas. Le théâtre c’est l’illustration de ce qu’on peut ressentir dans la vie. On raconte nos histoires au théâtre. Votre histoire, la mienne. C’est ça qui nous plait dans le théâtre, c’est une représentation de ce que nous sommes. Surtout, j’étais très heureux de me dire que j’étais parvenu à écrire le mot "Fin" de cette pièce. Parce que, souvent, pour moi, c’est la fin qui importe. La réussite d’une écriture c’est quand on réussit à écrire la fin. J’ai une vraie fin, donc j’ai un vrai début.

> "Un Léger Doute". Mercredi 13 septembre à 21h, jeudi 14 septembre à 20h30, vendredi 15 septembre à 21h, samedi 16 septembre à 17h et 21h, dimanche 17 septembre à 17h et 20h30. Théâtre Anthéa, à Antibes. Tarifs: 37 euros, réduits 27 euros, moins de 25 ans 18 euros. Rens. 04.83.76.13.00. anthea-antibes.fr

Ça radote et ça pilote

Chaque soir dans "C à vous" sur France 5, Les Radoteurs, Stéphane De Groodt et Gilles Gaston-Dreyfus, vous proposent un voyage de deux minutes en Absurdie. .

Et fin octobre, Canal + diffusera un documentaire dans lequel on le découvre pilote automobile, son premier métier. Pour la première fois, il a pris les commandes d’une Formule 1 sur le circuit de Monza, en Italie. "C’était au-delà de mes rêves, jamais je n’aurais imaginé pouvoir vivre ça."

> Les Radoteurs, dans "C à vous fait", du lundi au vendredi, à 19h, sur France 5.

> "De la piste aux étoiles", diffusé dimanche 22 octobre, sur Canal +.