“Rhôooooooooo!”

Vous utilisez un AdBlock?! :)

Vous pouvez le désactiver juste pour ce site parce que la pub permet à la presse de vivre.

Et nous, on s'engage à réduire les formats publicitaires ressentis comme intrusifs.

Je veux bien mais j'ai la freebox

      Connectez-vous

      pour sauvegarder mes filtres et personnaliser mon flux

      continuer sa lecture

      lire le journal

      INTERVIEW. Comment Jean-Pierre Darroussin explique-t-il sa popularité? "J'essaie...

      "Le danger du métier est de devenir aigri": Jacques Mailhot se confie sur son mé...

      Comment le traitement des déchets peut devenir poésie au Théâtre Princesse-Grace

      La pièce "Le Squat" jouée ce samedi à Beausoleil au profit de la lutte contre la...

      "Pierre Arditi lit ce qu’il aime" ce lundi au théâtre Princesse Grace, à Monaco

      PAR Laurence Lucchesi Mis à jour le 21/02/2019 à 16:15 Publié le 23/02/2019 à 18:00
      Mis à jour le 21/02/2019 à 16:15 Publié le 23/02/2019 à 18:00
      Pierre Arditi lit ce qu’il aime.

      Pierre Arditi lit ce qu’il aime. Photo Giovanni Cittadini Cesi

      "Pierre Arditi lit ce qu’il aime" ce lundi au théâtre Princesse Grace, à Monaco

      Par Laurence Lucchesi Le 23/02 à 18h00 MàJ 21/02 à 16h15

      Multi-césarisé, Moliérisé, Pierre Arditi vit depuis 1965 une histoire d’amour fusionnelle avec les planches. Dans "Pierre Arditi lit ce qu’il aime", ce lundi 25 février au théâtre Princesse Grace de Monaco, cet insatiable boulimique de scène interprète des textes de Jean-Michel Ribes, de Yasmina Reza et de Philippe Delerm. Il nous parle de son spectacle dans le magazine Week-End.

      "J’aime bien les lectures à voix haute, cela me rappelle ma petite enfance, lorsque ma tante Denise nous lisait les aventures d’un personnage nommé Cigale, de l’auteur Paul D’Ivoi, nous confie Pierre Arditi de son exquise voix grave.
      C’est ainsi que lorsque mon complice de toujours, Jean-Michel Ribes, m’a proposé de faire une série de lectures au théâtre du Rond-Point, qu’il dirige à Paris, je me suis dit que…

      La suite du direct