"Pierre Arditi lit ce qu’il aime" ce lundi au théâtre Princesse Grace, à Monaco

"J’aime bien les lectures à voix haute, cela me rappelle ma petite enfance, lorsque ma tante Denise nous lisait les aventures d’un personnage nommé Cigale, de l’auteur Paul D’Ivoi, nous confie Pierre Arditi de son exquise voix grave.
C’est ainsi que lorsque mon complice de toujours, Jean-Michel Ribes, m’a proposé de faire une série de lectures au théâtre du Rond-Point, qu’il dirige à Paris, je me suis dit que…
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