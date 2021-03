"On partage une certaine sensibilité". Laetitia Casta raconte son personnage de théâtre la pianiste Clara Haskil

Près de quinze jours de répétition à Toulon lui ont donné l’envie furieuse de remonter le plus vite possible sur scène, devant un public. Lætitia Casta est Clara Haskil, dans une mise en scène de Safy Nebbou, qui l’avait déjà dirigée dans Scènes de la vie conjugale en 2017.

En portant le personnage de la pianiste roumaine et suisse née à Bucarest à la fin du XIXe siècle, et décédée en 1960 à Bruxelles, la comédienne ouvre ici une nouvelle page de sa carrière en portant, seule accompagnée d’un piano, ce portrait de femme forte. Entretien réalisé par téléphone à la fin de la résidence théâtrale à Toulon, avant que la comédienne, sensible et délicate, n’ouvre une parenthèse personnelle si l’on en croit les journaux people (NDLR: en janvier, le magazine Voici publiait des clichés de la comédienne enceinte de son quatrième enfant. La comédienne est mariée à Louis Garrel depuis 2017). Pour mieux revenir dans la peau d’une femme, d’une artiste.

Avec Clara Haskil, vous êtes seule en scène. Vous vouliez vous mettre en danger?

Ce n’est pas forcément être en danger. C’est aussi une immense liberté. C’est à la fois être dans le cadre voulu par le texte, par la mise en scène, et dans le même temps se trouver confrontée à soi-même, et devoir aller chercher des choses qui procurent une immense liberté. C’est assez extraordinaire!

Retrouver Safy Nebbou permet d’aborder cela plus facilement?

Oui. Le fait de se connaître, d’avoir déjà traversé ces étapes, je dirai de timidité, de découverte de l’autre permet de gagner un peu de temps quand on a un projet aussi difficile.

Difficile, pourquoi?

Dans le texte surtout. Raconter la vie d’une personne de 4 à 70 ans c’est très ambitieux, et tellement riche. Il me fallait à mes côtés un metteur en scène qui me connaisse bien et avec qui, moi aussi, je puisse être à l’aise.

Quel a été votre rapport au corps dans l’approche du personnage?

Il n’est finalement pas si éloigné de ce que je connais en matière de sensation. C’est une chorégraphie physique. Et puis, l’idée n’était pas de retranscrire la réalité exacte. Clara Haskil n’est pas une personnalité médiatique, on la connaît surtout à travers sa musique.

Cela vous laisse-t-il une plus grande liberté dans l’approche du personnage?

Oui, c’est cela. L’idée est surtout de parler de sa sensation par rapport à la musique, comment elle a développé sa sensibilité, comment les incidents de sa vie y ont aussi participé, ce qui l’a fait tenir. On parle beaucoup du métier d’artiste, on rentre dans la vie d’une femme qui va passer par des sacrifices parce qu’elle n’a pas le choix.

Quels traits d’union vous êtes vous découvert avec elle?

Une certaine sensibilité. Des choses qu’elle a traversées dans ses rencontres, et que l’on a en commun également. Ou encore le fait que l’on essaie de vous formater, que l’on veuille vous faire rentrer dans des cases, que l’on essaie de brider votre nature…

Vous avez toujours refusé de vous laisser enfermer dans une case justement.

Et c’est peut-être ce point-là que nous avons en commun elle et moi. Être libre, pas parce qu’on le revendique, mais parce qu’on ne peut pas faire autrement, vous voyez ? Ce n’est pas une rébellion, ni un combat. C’est être… inadapté d’une certaine manière, ou plus adapté au monde je ne sais pas, mais la question se pose. Toute la pièce tourne autour de cette idée, de cette sensibilité-là.

Clara Haskil devait être présentée à la fin du mois de mars sur la scène nationale Châteauvallon-Liberté dans le cadre d’une thématique consacrée à la soif de l’absolu. Quelle est-elle pour vous?

C’est un absolu très simple: quand vous avez un rêve et que vous le touchez, par moments. Par exemple, je rêvais d’être seule en scène, de faire un texte fort comme celui de Clara Haskil. Et quand ,d’un coup, je lis la pièce, les mots me touchent. Je vibre. Car derrière le texte, il y a ce que cela raconte de cette femme, et ce que cela vient toucher en moi. Pouvoir jouer un rôle qui dit beaucoup de vous, de votre sensibilité est une chance rare dans un projet.

Que dit-il de vous justement?

C’est un peu inexplicable à vrai dire: une certaine émotion, ou encore ma façon de penser, de regarder les choses, ma façon de voir les autres etc. C’est assez indéfinissable mais cela parle de la passion, de la volonté, du rapport au public, à la générosité, à se donner entièrement.

Vous n’êtes pas vraiment seule en scène puisqu’un piano, de la musique, vous accompagne.

La musique est un partenaire très fort. Il y a un vrai échange avec la musicienne qui m’accompagne. Le texte est aussi très musical.

C’est votre quatrième rôle sur scène. Quel rapport entretenez-vous avec le théâtre?

J’ai une vraie passion pour le théâtre, je m’y sens chez moi. L’espace, la scène, le rapport au public, cette "envie de vérité", de contact à la fois avec la mise en scène, la scénographie. J’adore pouvoir créer chaque jour. Au cinéma, vous savez que vous avez plusieurs chances. Au théâtre, c’est du live, c’est quelque chose de véritable. Et de plus difficile également. J’aime cette exigence.

Dans le contexte actuel, participer à une création doit être une richesse extraordinaire?

C’est en effet quelque chose d’inouï d’être là! Même si c’est un peu un confinement que de rentrer dans une telle bulle de création. On se lève et on ne vit que pour cela.

À Toulon, cette bulle a duré dix-sept jours. On l’oublie avec tout ce qui se passe en ce moment, avec nos rapports aux autres, au monde, brouillés par les réseaux sociaux, mais c’est une chance de pouvoir créer. La création nous renvoie tous à un endroit collaboratif, pour produire ensemble et partager ensuite avec le public. C’est pour cela que la culture a une place bien plus forte qu’on ne peut l’imaginer. L’émotion procurée, ce que cela peut nous faire comprendre sur la vie, ce que cela peut guérir…

Cela doit être encore plus fort avec un tel personnage, non?

Bien sûr, d’autant que sa vie fait écho à beaucoup de choses que nous vivons actuellement. Clara Haskil traverse des épreuves qui changent sa carrière, modifient le parcours de sa vie. Cela va forcément parler au public. Je suis très impatiente de pouvoir la jouer. Nous avons fait un travail extraordinaire sur cette pièce, en allant chercher beaucoup de sincérité. On ne voulait pas en faire seulement un objet théâtral mais quelque chose d’un peu à part. J’espère que le public le ressentira.