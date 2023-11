On a vu la pièce "Sélectionné" avec Amir Haddad à Fréjus, que vaut le chanteur sur les planches?

Amir Haddad, tout en simplicité. Gommé, Amir, le chanteur aux refrains entraînants, auteur, compositeur, représentant de la France à l’Eurovision en 2016.

Voilà la métamorphose d’une chrysalide en nageur papillon, sur la scène du Forum de Fréjus, comble, ce mardi soir.

Dans la salle, quelques fans du chanteur, sont venus voir à quoi ressemble son versant dramatique. Pieds nus, vêtu de clair, il est seul en scène et parle à la première personne, avec une conviction puissante.

Il déroule le parcours de cet oublié de l’Histoire: Alfred Nakache.

Le gamin de Constantine qui avait peur de l’eau, et qui finit par devenir le meilleur nageur français et à représenter son pays aux JO de Berlin de 1936.

Ce grand champion avait un sourire éclatant, de larges épaules, il riait comme Henri Salvador et marchait comme Charlie Chaplin.

Une nouvelle fois, sélectionné

Un jour de l’année 1943, il est arrêté par la Gestapo, déporté avec sa femme Paule et sa fille Annie, 2 ans, à Auschwitz. "Une nouvelle fois j’ai été… sélectionné", entend-on du bout de ses lèvres.

Affecté à l’infirmerie, Alfred Nakache aide les détenus comme il peut, et, dès qu’il parvient à échapper à la surveillance des SS, nage dans l’eau du bassin à incendie.

Il réchappe aux marches de la mort et il a 30 ans, quand en 1945, il revient à Toulouse, seul et pesant 39kg. Sa femme et sa fille ne reviendront jamais.

En leur mémoire, le nageur réussit à remonter au plus haut niveau des compétitions et à représenter une nouvelle fois la France aux JO de Londres.

Une certaine idée de la résilience, à l’heure où le mot n’était pas encore sur toutes les bouches. Dans cette pièce didactique de Marc Elya, mise en scène de façon dépouillée par Steve Suissa, Amir livre un témoignage poignant et plein d’humanité.

> "Sélectionné". Au théâtre de Grasse. Mardi 23 janvier à 20h. Tarifs: 12/28 euros. Rens. www.theatredegrasse.com