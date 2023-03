Molières 2023 : la Varoise Melody Mourey et l'Azuréen Jean Franco dans la course

Les Molières 2023 viennent de dévoiler la liste des nommés de la 34 eme édition.

Parmi eux, figure la Toulonnaise Melody Mourey. A 33 ans, la metteure en scène commence à être habituée à cette cour des grands des planches. En 2019, sa première pièce "Les Crapauds fous" - l’histoire vraie et méconnue de deux médecins polonais héros de la Seconde guerre mondiale - cumulaient trois nominations.

Trois ans plus tard, sa "Course des géants", imaginant la destinée d’un rebelle, des quartiers de Chicago aux fusées de la Nasa décrochait quatre citations.

Big Mother de Melody Mourey. (Photo Alejandro Guerrero).

Le 24 avril, au Théâtre de Paris (et en direct sur France 3), son thriller journalistique "Big Mother", créé au théâtre des Béliers, sera en lice pour le Molière du meilleur spectacle de théâtre privé, celui de la création visuelle et sonore l’auteur francophone vivant, de la mise en scène et de la meilleure comédienne dans un second rôle (pour Karina Marimon).

Cette fois, l’auteure-metteuse en scène qui a suivi un cursus d’art dramatique au conservatoire régional de Toulon puis aux Cours Simon et est diplômée de Sciences Po Aix et en psychologie, braque les projecteurs sur la manipulation de masse.

Alors qu’un scandale éclabousse le président des Etats-Unis, la journaliste Julia Robinson croit reconnaître dans un tribunal son compagnon qu’elle pensait mort depuis quatre ans. Avec son service du New York Investigation, elle va dépasser les rivalités et mettre au jour le plus gros scandale depuis l’affaire du Watergate.

Jean Franco dans une mise en scène d'un Niçois

Les Molières ne seront pas non plus une grande première pour Jean Franco.

Jean Franco (Photo DR).

En 2020, le comédien qui a grandi à Villeneuve-Loubet et initié au théâtre par sa grand-mère, Evita, comme il nous le confiait dans une interview en 2020, avait remporté le Molière du comédien dans un second rôle grâce à sa prestation dans la pièce "Plus haut que le ciel", mise en scène par le Mentonnais Jean-Laurent Silvi.

Une célébration dans une cérémonie version light. Cette année, le spectacle devrait être complet pour le comédien qui a donné ses premières "représentations happenings" au musée Escoffier.

Jean Franco est nommé pour le Molière du comédien dans un spectacle de théâtre privé (DR).

Figurant dans la catégorie "Molière du comédien dans un spectacle de théâtre privé" face à Sébastien Castro dans "Une idée géniale", Michel Fau dans "Lorsque l’enfant paraît" et Thierry Lopez dans "Oublie-moi", Jean Franco pourrait être récompensé pour son interprétation dans "La Délicatesse" d’après David Foenkinos, mise en scène par le Niçois, directeur de la compagnie Miranda, Thierry Surace qui nous en parlait en octobre. Tour de force pour cette création du théâtre de l'Oeuvre à Paris, il y campe les trois personnages masculins.