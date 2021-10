L'humoriste Caroline Vigneaux se confie avant ses spectacles dans la région et la sortie de son premier film sur Amazon Son jardin d’Eden

Caroline Vigneaux a troqué la robe d’avocate pour celle d’humoriste. De féministe aussi, elle qui pour son deuxième spectacle a choisi de retourner dans le jardin d’Eden pour y casser les codes.

Mais qu’est ce qui vous a pris de vouloir retourner dans le jardin d’Eden?

L’envie de comprendre pourquoi la femme est soumise à l’homme dans autant de pays. J’ai cherché comment et pourquoi nous n’étions pas partis sur un pied d’égalité. Je me suis rendu compte que cela remontait à ce conte dont on ne connaît pas l’auteur mais que l’on retrouve parmi toutes les grandes religions. Conte qui condamne les femmes à accoucher dans la douleur et aussi, ce que l’on oublie, à être soumise à leur mari.

C’est l’avocate féministe qui s’exprime ou l’enfant en rébellion face à son éducation catholique?

Je ne suis pas née féministe, je le suis devenue face à l’injustice de ma situation. Si j’avais été un garçon, je n’aurais sûrement pas écrit ce spectacle. Ce qui ne veut pas dire que l’on ne peut pas être homme et féministe mais je pense que l’on est plus à même de sentir une situation quand on la vit. J’ai repris le conte d’Adam et Ève et je l’ai réécrit avec l’idée de parler de mon féminisme à moi. Celui de George Sand, Olympe de Gouges, qui ont participé à écrire la liberté que l’on a. Car le fait est que la moitié de l’humanité réclame les mêmes droits que l’autre moitié.

C’est un spectacle de réconciliation en fait?

C’est ce que je dis tous les soirs en montant sur scène: j’ai un féminisme de réconciliation. À la sortie de mon spectacle, il n’y a pas une seule personne qui ne soit pas féministe.

Adam a-t-il encore la côte?

Adam, il mange quand même! (elle rit) Je dis aux hommes de s’armer de second degré sinon la soirée va être longue pour eux. On dit souvent que j’ai un humour intelligent parce que mon spectacle s’appuie sur beaucoup de recherches, de fond. Je me sens investie de cette mission en tant qu’artiste: amener de l’information aux gens. Sans les culpabiliser. Même quand je parle des tabous féminins, je le fais avec humour et simplicité et du coup ça passe…

Reste qu’Ève n’est pas prête à avaler la pilule, non?

Pourquoi c’est elle qui avale la pilule d’ailleurs? La femme est fertile 5 jours par mois, l’homme 365 jours par an. Pourquoi c’est à Ève qu’on demande d’avaler la pilule? Paradoxe: si tu tombes enceinte par accident, ce n’est plus ton problème, l’État décide pour toi!

Il y a tellement à dire qu’il va vous falloir un tome 2 non?

Il est déjà écrit en fait, et il sort le 11 novembre sur Amazon. Il s’appelle Flash-back. C’est un film que j’ai écrit et réalisé et dans lequel j’ai le rôle principal: l’histoire d’une avocate d’aujourd’hui qui va se retrouver propulsée dans le passé, au Moyen Âge et dans différentes époques jusqu’à la préhistoire. Elle va rencontrer les grandes figures du féminisme, mais aussi des gens qui le sont moins comme Napoléon par exemple. C’est une vraie comédie, et j’ai veillé à ce qu’elle soit accessible aux scolaires. J’aimerais qu’ils puissent voir ce film car je pense que cela ferait du bien. Mon but c’est cela aussi: faire du bien, et que les filles vivent dans une société plus apaisée. Qu’on arrête aussi, dans le futur, d’apprendre aux filles à ne pas se faire violer mais plutôt aux garçons à ne pas violer… ça serait bien aussi ça non?