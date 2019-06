Les Portugais de Monaco en fête ce week-end Une production particulière au Festival Coups de théâtre

Jusqu’au 15 juin, Beausoleil accueille les compagnies théâtrales et ateliers municipaux dans le cadre de son Festival de théâtre amateur « Coups de théâtre » sur la scène du théâtre Michel-Daner.

Le programme des représentations est proposé par l’association Art’Scène 06, la compagnie In/tension théâtre, l’institution Saint-Joseph et les deux ateliers municipaux de théâtre, sections juniors et adultes.

Le programme ce week-end

Samedi 8 Juin, 20 h 30

Jouée dimanche dernier, cette pièce reviendra sur scène Joconde jusqu’à cent... d’après le recueil d’Hervé Le Tellier. Mise en scène : Evelyne Antonelli, de la compagnie In/Tension Théâtre. (Tarif : 6 e)

Œuvre burlesque, décalée, mais aussi poétique, constituée de 53 points de vue sur la célèbre « Mona » et sur le génial « Léo ». Pimentée de projections, d’effets sonores et visuels, Joconde jusqu’à cent... ne saura que vous surprendre et vous ravir !

Dimanche 9 juin, 15 h

Une production particulière de Mathis Châtillon, Vendela Berglund et Virginie Vignolo, en partenariat avec l’Institution Saint-Joseph.

(Tarif : 5 e)€

Qui n’a jamais rêvé de gagner un concours de télévision ? Ce rêve va devenir réalité pour l’un des candidats qui aura obtenu le plus de points du jury et du public. Mais que se passe-t-il pour le gagnant avant le show, pendant les coupures publicitaires et après la diffusion de l’émission ? Le lauréat de ce concours vivra une aventure qu’il ne sera pas près d’oublier rapidement.

Vendredi 14 juin, 20 h

« Patchwork » par l’Atelier théâtre municipal (section juniors) Gratuit.

Qui juge légèrement se trompe lourdement ! de Pierre Claude Victor Boiste. Tel est pris qui croyait prendre ! de La Fontaine. Fais preuve de gentillesse envers ceux que tu rencontres, leur combat est peut-être plus dur que le tien ! de Platon... Ces trois citations résument le spectacle Patchwork de l’Atelier théâtre des enfants qui vous conduiront tour à tour sur les traces d’un couple observant leurs voisines d’en face à la jumelle.

Samedi 15 Juin, 20 h 30

« Peurs sur la ville » par l’Atelier théâtre municipal (section adultes). Gratuit.

Approchez Mesdames et Messieurs, approchez ! Laissez-vous guider par Madame Loyal et sa circassienne équipe de bras cassés dans un univers tantôt burlesque, tantôt cocasse, tantôt surprenant, voire inquiétant lorsqu’il met à jour nos peurs les mieux cachées.

Pas besoin de réserver un billet d’avion pour Porto ou Lisbonne ce week-end, car le Portugal s’invitera à Roquebrune-Cap-Martin. Les Portugais de Monaco (AFPM), menés par leur président José Da Costa, viendront en effet fêter, au niveau du parking Jean-Gioan, la 22e édition de leur gala folklorique.

Cette manifestation culturelle ancrée dans le panorama roquebrunois s’ouvrira samedi 8 juin avec un grand concours de sueca (14 h 30), sorte de belote lusitanienne très appréciée des joueurs de cartes.

Musique et traditions

Une première journée très festive qui verra le prêtre Sandro offrir une représentation musicale avec son orchestre (19 h). Et José Da Costa réunira ensuite toutes les générations pour une soirée musicale en deux parties. Le groupe Nova Imagem (20 h 30) donnera le la avant le set d’Iran Costa (22 h), un chanteur brésilien qui va enflammer le dance floor.

Dimanche 9 juin, place à la tradition avec en premier lieu une messe en plein air donnée par le père Sandro. Le clou du spectacle sera évidemment le 22e festival international de folklore qui débutera à 14 h 30 : cinq groupes venant d’horizons différents. Des spécialités culinaires ainsi qu’une buvette seront à votre disposition durant ces deux journées.