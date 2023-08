Après Ramatuelle, les enfants Gélin, Fugain et Vadim réunis sur les planches à Eze ce dimanche soir

Il est plus facile de donner un conseil aux autres qu’à soi-même, dit le proverbe. C’est pourtant l’inverse qui se produit dans la pièce Un conseil d’ami de Didier Caron, interprétée ce samedi soir 5 août sur la scène du Festival de Ramatuelle. Les comédiens reprendront leur rôle ce dimanche soir à Eze, Christian Vadim, Marie Fugain, Manuel Gélin et Juliette Meyniac ont accepté de nous en dire un peu plus, quelques heures avant de monter sur scène hier.

Le Pitch: Alain (Manuel Gélin) demande conseil à son meilleur ami, Boris (Christian Vadim) car il veut quitter sa femme (Juliette Meyniac), mais ne sait pas comment le faire. Boris, qui lui est sur le point de se marier avec Claire (Marie Fugain) va lui donner des conseils, qu’Alain va mal interpréter. Voilà le point de départ du tsunami qui va s’abattre dans la vie des deux couples...

Il est donc question d’amour et d’amitié dans cette comédie, où l’alchimie entre les comédiens se ressent en dehors des planches. "Évidemment, le but d’un comédien est de truquer. J’en connais certains qui jouent des amis ou amants et se haïssent en vrai. Même si ce n’est pas obligatoire, le fait d’être ami enlève du travail. Et le public sent cette petite chose en plus qu’il y a sur scène", explique Christian Vadim.

Cette comédie s’inscrit dans la plus pure tradition du vaudeville, même si le metteur en scène leur a demandé de jouer comme s’il s’agissait d’un drame. "Didier Caron tenait absolument à cela. Ça donne quelque chose qui fonctionne bien car beaucoup de comédies ont un départ dramatique", ajoute Juliette Meyniac.

Souvenirs, souvenirs

Cette création, qui a remporté un large succès durant la saison passée, profite de la période estivale pour séduire un autre public, en extérieur, à Ramatuelle ce samedi soir et Èze ce dimanche soir.

"Se produire en plein air, c’est un challenge qui demande une autre manière de jouer, explique Christian Vadim. La nuit ajoute une pêche supplémentaire, mais pas vraiment de stress. J’ai vécu tous les aléas sur scène. Il y a un peu moins de 10 ans, j’étais à Carqueiranne avec la bande, Philippe Lellouche et David Brécourt. On jouait avec des incendies en toile de fond..."

En parlant de souvenirs d’ailleurs, c’est un souvenir avec son père, Michel, qui revient en tête à Marie Fugain lorsqu’elle pense à Ramatuelle. "J’ai découvert ce festival, dans les années 1990 en accompagnant mon père qui s’y produisait. C’est la première fois que je voyais des gens balancer des coussins. J’ai d’abord cru qu’il avait mal chanté, avant de découvrir que cela signifiait le contraire… Que c’était une coutume d’envoyer les coussins vers la scène pour saluer la performance". Le chanteur du Big Bazar a d’ailleurs entrepris une nouvelle tournée qui passera le 17 août à Sainte-Maxime. "Il a oublié qu’il avait 81 ans! Ça ne me surprend pas car il chante depuis qu’il est jeune et il ne sait faire que ça. (elle sourit) C’est un bon exemple d’artiste pour moi."

Un joli conseil de vie. Mais finalement quel serait le pire conseil? "Dire que tout allait bien se passer en se mariant...", plaisante à moitié Christian Vadim.