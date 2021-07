Le monde du théâtre se réunira en août à Monaco

Il est d’ordinaire dans la lumière dans le rôle de "Monsieur Sécurité" de la Principauté.

Au mois d’août, Patrice Cellario, conseiller de gouvernement ministre de l’Intérieur sera pour quelques jours, en premier lieu, le commissaire général du Mondial de Théâtre de Monaco. À la tête de la plus vieille manifestation internationale à caractère culturelle de la Principauté.

La 17e édition, du 17 au 22 août, sera fidèle à son principe initié il y a 64 ans : réunir en Principauté les amoureux du théâtre du monde entier pour échanger autour d’une passion commune.

Toutes les formes artistiques

L’idée a été impulsée par le Studio de Monaco en 1957.

"À l’époque, l’association internationale du théâtre amateur, était plutôt sceptique mais en 1957, ils ont accepté de faire un essai pour voir et onze pays participants se sont retrouvés à Monaco. Le succès de cette première édition a fait que l’association a signé dans la foulée une convention avec le Studio de Monaco pour lui donner l’exclusivité d’organiser cette manifestation tous les quatre ans, nous en sommes les héritiers", détaille Patrice Cellario.

Comme des Olympiades, le Mondial du Théâtre revient chaque quatre années avec une constante : inviter des troupes de divers horizons sans compétition, ni hiérarchie.

"L’idée est celle de la confrontation, de faire un état des lieux de l’art du théâtre dans les différents pays, continue Patrice Cellario. Nous comptons sur les organisations de théâtre amateur dans chaque pays pour nous faire des propositions de troupes, en nous assurant de la qualité du spectacle et la représentativité de la pratique théâtrale."

Spectacles dans toutes les langues

Une seule règle : proposer un spectacle d’une heure maximum dans sa langue d’origine. Aucun spectacle n’est sous-titré s’il n’est pas en français.

Les organisateurs y tiennent. Misant sur l’ensemble des composantes d’un spectacle : la mise en scène, le jeu des comédiens, les décors pour se faire comprendre et toucher les spectateurs.

"Il y a quelques années j’ai été émue aux larmes par un spectacle ukrainien sans parler cette langue, il y a quelque chose qui passe, même sans comprendre un texte", renchérit Béatrice Cellario, secrétaire générale et présidente du Studio de Monaco.

Outre les spectacles, des colloques et des ateliers pour les troupes compléteront ce festival. Qui établira son QG dès la mi-out au sein du Lycée Technique et hôtelier, avec le concours de près de 200 bénévoles et le soutien des finances publiques pour abriter tous les événements et accueillir les artistes.

Des artistes qui, le soir, se produiront alternativement au théâtre des Variétés et au théâtre Princesse Grace. Chaque troupe devant donner trois représentations de son spectacle pendant le festival.

Savoir +

Toutes les soirées de spectacles du Mondial de Théâtre, du 17 au 22 août sont gratuites. Il est nécessaire pour autant de réserver ses places via le site www.mondialdutheatre.com en respectant les règles sanitaires en vigueur.