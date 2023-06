Des Molières et un casting de grand(e)s comédien(ne)s sur les planches du Théâtre Princesse-Grace cette saison

Elle commence par Le Misanthrope, elle finit par Oublie moi. À s’y méprendre la saison 2023-2024 du théâtre Princesse Grace aurait un champ lexical qui ne prête pas au partage. Ce ne sont que des mots… et les trente rendez-vous à l’affiche cette saison de la scène de l’avenue d’Ostende promettent de beaux moments de théâtre. Dont quatre pièces récompensées lors de la Nuit des Molières, à Paris le 24 avril dernier. « Des spectacles que nous avons programmés avant même la cérémonie, nous en sommes d’autant plus fiers », souligne Françoise Gamerdinger, qui signe sa dixième programmation à la tête du TPG, devenu sous sa direction une prolongation du meilleur de la scène parisienne.

Douze statuettes

En tête, Oublie-moi de Marie-Julie Baup et Thierry Lopez. Le spectacle a raflé quatre statuettes à la cérémonie le 24 avril dernier : spectacle, comédien, comédienne et mise en scène pour le tandem qui a adapté l’émouvant texte anglo-saxon de Matthew Seager.

Autre pépite, Tout le monde savait d’Élodie Wallace, où Sylvie Testud, seule en scène pour la première fois, se glisse sous la peau de Valérie Bacot, accusée du meurtre de son mari bourreau. Une performance qui lui a valu un Molière. Programmées également : Les poupées persanes d’Aïda Asgharzadeh (Molière de l’auteure vivant et meilleur second rôle pour Kamel Isker) et Une idée géniale de Sébastien Castro (Molière de la Comédie, meilleur second rôle pour Agnès Boury).

Le jeu des tournées fait que le TPG accueillera aussi des spectacles « molièrisés » les années précédentes comme J’ai trop d’amis de David Lescot (Molière du Jeune public en 2022) ou La métamorphose des cigognes de Marc Arnaud (Molière du Seul en scène 2022). Également l’impeccable François Morel, ayant reçu le trophée comme comédien dans un spectacle de théâtre public en 2019 pour J’ai des doutes où il joue avec les mots de Raymond Devos. Un spectacle qui tient à cœur à Françoise Gamerdinger, soucieuse de la transmission et de « faire découvrir à la jeune génération les textes de Devos ».

Un label découverte

La programmation ensuite compte ce qu’il faut de textes et de stars. D’une adaptation moderne du Misantrophe par Thomas Le Douarec à des duos pétillants comme Michel Fau et Catherine Frot, les Jugnot père et fils. Et les vedettes : André Dussolier, Laura Smet, Gaspard Proust… ou Philippe Torreton interprétant des poèmes de Ronsard, Rimbaud, Verlaine, accompagné en musique par Richard Kolinka, l’ex-batteur de Téléphone.

Parmi ses coups de cœur, la directrice évoque volontiers la prometteuse adaptation sur scène du roman de Delphine de Vigan, Rien ne s’oppose à la nuit, incarnée par Elsa Lepoivre de la Comédie-Française qui sera la représentante de la troupe parisienne cette saison à Monaco ; la venue de Catherine Hiegel pour interpréter des textes de Jean-Luc Lagarce. Ou encore la confrontation des Deux amis, Charles Berling et Stanislas Nordey sur une partition de Pascal Rambert.

Cette année, la saison compte aussi deux « infidélités » à la langue française via un spectacle en italien, avec l’acteur vu dans Le Grand Bleu, Sergio Castellito et le one man show en franglais de Paul Taylor.

Les réservations pour les spectacles à l’unité ouvriront le 4 septembre et les abonnements de 10 juillet. Et pour faire son choix, l’équipe du TPG a labellisé une dizaine de spectacles du sceau « découverte », une façon confirme Françoise Gamerdinger, « d’inciter des personnes à venir voir des spectacles de qualité, où les acteurs ne sont pas très connus ». C’est aussi l’atout du théâtre : se laisser surprendre !

Bruno Salomone accueilli ce jeudi en Principauté par Françoise Gamerdinger qui dirige le théâtre Princesse-Grace. Manuel Vitali/Dir’Com’.

Un doublé dans la saison pour Bruno Salomone Il évoque le souvenir d’un Festival de télévision de Monte-Carlo, en 2009, où pour la série Fais pas ci, fais pas ça, il avait reçu une Nymphe d’or. « Je l’ai prise en photo en partant de chez moi, ce matin, pour montrer que c’est vrai », sourit-il en dégainant le cliché sur son smartphone. Bruno Salomone fait office d’exception dans cette programmation 2023-2024 où il se retrouve à l’affiche de deux pièces. D’abord le 21 décembre dans Au scalpel, un affrontement entre un chirurgien qu’il incarne et son frère haï, joué par Davy Sardou. Puis le 3 mars dans Suite royale où il reprend le rôle créé la saison dernière par Élie Semoun. Celui d’un écrivain sur le point d’obtenir le prix Goncourt qui convie son épouse dans un palace pour une discussion animée. Capital sympathie Deux rôles pour un seul homme, le défi n’impressionne pas le comédien habitué à se « reconditionner » pour passer d’un personnage à l’autre, « parfois dans la même journée ». Ici les registres diffèrent là où Au scalpel est un thriller psychologique, « avec une tension tout au long de la pièce », le spectacle Suite Royale est une pure comédie. Un registre où le public l’apprécie depuis vingt-cinq ans d’une carrière qui lui a offert un large capital sympathie. « On me tape souvent sur l’épaule dans la rue en m’appelant Médusor ou Denis Bouley (de Fais pas ci, fais pas ça), Igor d’Hossegor (son personnage dans Brice de Nice) ou Caius Camillus (son rôle dans Kaamelott). Et je dois dire que c’est toujours positif. Même quand j’ai joué un salaud avec Corinne Masiero dans Boomerang, j’ai ressenti que les gens m’aimaient bien quand même, car le personnage est touchant à la fin. On est jamais complètement un pourri, peut-être certains nazis », conclut-il dans un rire.