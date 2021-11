La Théorie, mécanique du complot au Théâtre Anthéa

Les thèses complotistes occupent de plus en plus de place dans les têtes et dans l’espace numérique. Mais elles n’ont pas surgi d’un coup, comme par enchantement. Il y a une dizaine d’années, Marie Yan, autrice française installée en Angleterre, avait écrit une pièce sur le sujet.

Pendant deux ans, elle a planché sur une nouvelle version, en prenant en compte l’expérience de Valentine Caille. Metteuse en scène au sein de la compagnie niçoise Lou Pantail, celle-ci donne également des cours de théâtre à des jeunes en réinsertion depuis une décennie, dans des zones d’éducation prioritaires (ZEP) ou des zones urbaines sensibles (ZUS). Aujourd’hui âgée de 32 ans, elle a senti une cassure et une implantation de plus en plus forte de la pensée complotiste.

"Je me suis retrouvée déstabilisée. Pas tant par leur discours, mais par le fait que ma position d’intervenante extérieure me mettait forcément dans le camp opposé. Je me suis dit qu’il y avait une faille qui s’était créée entre les institutions et la population. Un établissement scolaire, c’est une micro-société, qui reflète beaucoup de maux", nous affirme Valentine Caille, dans un salon du théâtre Anthéa, à Antibes.

Ausculter sans juger

Mardi, La Théorie y sera jouée officiellement pour la première fois, après des sorties de résidence au Forum Jacques-Prévert de Carros, au Centre dramatique des villages du Haut Vaucluse ou encore à l’Entrepont, à Nice. Sur scène, quatre comédiens (Léna Garrel, Laure Wolf, Jordan Sajous, Guillaume Verdier) plongés dans un décor minimaliste, "avec un tableau de classe démesuré, qui se met à vivre et à se décomposer au fil de la pièce. Le plateau devient presque la psyché du personnage principal", poursuit Valentine Caille.

Avec Marie Yan, elle n’a pas souhaité ancrer la pièce dans une époque précise ni évoquer des cas précis, comme le 11-Septembre ou l’attentat de Charlie Hebdo. "Chez Marie, il y avait d’emblée une volonté d’abstraction. Ce qui est intéressant, c’est comment on peut basculer de la critique et de revendications sociales légitimes à autre chose."

Outre la nécessité de donner un souffle dramatique à La Théorie, l’autre grand défi de Valentine Caille était d’ausculter un phénomène, sans pour autant distribuer les bons et mauvais points. "Pendant la création, je faisais lire des morceaux aux jeunes pendant les ateliers. C’était primordial qu’ils ne se sentent pas jugés. Mais, au contraire, inclus. Qu’ils aient l’impression qu’on était avec eux et qu’on essayait de comprendre."

La Théorie. Théâtre Anthéa, à Antibes. Mardi 9 novembre à 20h30 et mercredi 10 novembre, à 21h. Tarifs: 27 euros, réduits de 10 à 18 euros. Rens. 04.83.76.13.00 et anthea-antibes.fr