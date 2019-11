« Aussi bien interprétée, la commedia dell’arte est un art exquis, de joie et d’enfance éternelle. C’est un plaisir si rare dont il ne faut absolument pas se priver. D’abord, parce qu’il allie culture classique et modernité, d’où son intemporalité, mais aussi parce qu’il n’y a rien de plus beau que de partager avec dix comédiens les racines de l’art dramatique. Tout dans le théâtre, tout, provient de la commedia. »

Anthéa Sogno est enthousiaste avec la troupe de Scaramuccia. Depuis mercredi et jusqu’à dimanche, le Théâtre des Muses enchaîne les représentations de la pièce de Carlo Boso.

Un spectacle qui fait s’esclaffer petits et grands, avec un Scaramouche qui doit se dépêtrer d’invraisemblables imbroglios.