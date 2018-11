La pièce "Le Squat" jouée ce samedi à Beausoleil au profit de la lutte contre la polio

Dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre la polio, le Rotary Club de Beausoleil/Roquebrune /Cap-d’Ail/La Turbie présente, ce samedi, à 21 h au théâtre Michel-Daner, la pièce de théâtre "Le Squat", une comédie de Jean-Marie Chevret représentée par les comédiens du Studio de Monaco.



Les bénéfices de cette soirée sont destinés à l’action de lutte pour l’éradication de la polio dans le monde et la continuation des campagnes de vaccination. Car la polio est une vraie menace pour des pays pauvres ou en voie de développement.

un tournoi de bridge dimanche à menton



Il s’agit depuis 1985 d’une action majeure du Rotary International qui a mis en place une vaste campagne de vaccination dans le monde. Ce réseau sert aussi aujourd’hui à d’autres campagnes de vaccinations, surtout en cas de crise sanitaire face à certaines épidémies.



Après une croisière en Andalousie (du 25 octobre au 1er novembre) et la représentation du "Squat", deux autres actions vont suivre : dimanche 4 novembre, à 14 h, aura lieu un tournoi de bridge au Bridge Club de Menton avec des joueurs français et italiens, et un grand loto à la Turbie est en préparation pour le mois de mars 2019.

Tous les bénéfices de ces actions sont destinés à Polio Plus, à l’implantation de cabanes à livres dans les différentes communes (avec leur autorisation), au financement d’une joëlette pour personnes handicapées, etc...

La pièce "Le Squat"



Deux mômes paumés sont surpris dans l’appartement qu’ils squattent par deux vieilles dames propriétaires des lieux. Les uns n’ont pas beaucoup reçu de la vie, les autres n’ont pas beaucoup donné. Sur fond d’humour, le choc de ces deux planètes va déboucher sur un fantastique capital d’optimisme et de tendresse.

Samedi 3 novembre, à 21 h, au théâtre Daner – place de la Libération à Beausoleil.

Entrée : 18 € Réservation au 06.30.27.45.32 ou par mail protocole@rotary-beausoleil.org