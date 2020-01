Vendredi 17 janvier, à 21 h, sera présentée la pièce de Théâtre Les Montagnes russes, une comédie d’Eric Assous, par la compagnie « Nouez - vous » qui a été créée en 2005 sous l’impulsion de comédiens issus de la région niçoise. Cette compagnie propose des créations théâtrales tout public. Eric Fardeau, le fondateur, a toujours désiré favoriser la rencontre avec le public scolaire afin de lui faire découvrir l’art dramatique.

La compagnie mène diverses actions pédagogiques en milieu scolaire et y anime, depuis cinq ans, des ateliers en collaboration avec l’École de théâtre Gérard-Philipe de Grasse.

Les Montagnes russes, s’inscrit dans ce rythme de la comédie théâtrale et évoque l’histoire d’un homme et d’une femme qui se rencontrent dans un bar parisien, pour faire connaissance et voir où tout cela pourrait bien les mener. Cette comédie est remplie de répliques savoureuses et pleines de justesse.