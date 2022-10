"J’ai hâte de découvrir le spectacle": David Foenkinos va découvrir ce week-end à Nice l'adaptation au théâtre de La Délicatesse

"Nathalie était plutôt discrète (une sorte de féminité suisse). Elle avait traversé l’adolescence sans heurt, respectant les passages piétons. (...)" Ainsi débute joliment le huitième roman de David Foenkinos, La Délicatesse, publié en 2009 aux éditions Gallimard. S’ensuit la rencontre avec François. Ils s’aiment et se marient. François est renversé par une voiture. Le prince était charmant, soit, mais dans ce conte, il n’y aura pas eu suffisamment de temps pour les enfants. Alors il y a le silence et les larmes, le patron lourdaud, et puis... Markus, un homme apparemment ordinaire qui va surprendre la belle avec son sens unique de la poésie et son usage très personnel des métaphores. Si délicat.

Humour cocasse et personnages fantasques qui touchent droit au cœur. Celui des 1.500.000 lecteurs qui ont dévoré ce succès littéraire. Mais aussi celui de Thierry Surace, comédien, metteur en scène et directeur de la compagnie Miranda, à Nice. "J’ai traversé la douleur et je suis sorti heureux de cette lecture. Comment on travaille au bonheur... c’est quelque chose qui est sous- jacent dans ce texte."

Quatre mois à Paris

Alors – c’est une première – il a voulu l’adapter au théâtre, l’art dans lequel il excelle. "Quand il y a eu le confinement, on montait Hamlet avec William Mesguich. D’un coup, je n’en ai plus eu envie. Je voulais montrer ce parcours de vie qui donne du courage."

Il a fallu "traquer le frisson" et "truquer le texte". Un seul comédien, Jean Franco (Molière du comédien dans un second rôle pour Plus haut que le ciel), interprète les trois personnages masculins. Sélène Assaf campe Nathalie. "Dans le livre, il y avait presque des pièces jointes. De temps en temps, l’auteur se faisait le plaisir de mettre des données historiques, de vision du monde... Ça m’a donné envie de créer un personnage de majordome qui donne des leçons de vie et est interprété par Jérôme Schoof."

Jouée vendredi et samedi au théâtre de la Cité de Nice, la pièce La Délicatesse a déjà rencontré un franc succès en Avignon, au Chêne noir, complet du début à la fin du festival. Et sera à l’affiche du théâtre de l’Œuvre (Paris 9e) de janvier à avril 2023.

Vendredi 21 et samedi 22 octobre, à 20h30 au théâtre de la Cité de Nice (3, rue Paganini).

Tarifs: 10/15 euros. Rens. theatredelacite.fr