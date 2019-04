INTERVIEW. Vincent Dedienne sera Arlequin sur scène ce soir à Monaco et les 26 et 27 avril à Toulon

Le grand public l’a découvert avec ses "bios interdites" dans Le Supplément de Canal +, puis comme chroniqueur sur France Inter, avant de savourer ses revues de presse sur le plateau de Quotidien, sur TMC et de l’écouter aux Grosses Têtes, sur RTL.

Mais avant de naviguer entre la télévision et la radio, Vincent Dedienne a fait ses armes dans le théâtre classique.

Après avoir retrouvé les planches pendant quatre ans avec son one man show, S’il se passe quelque chose, le Mâconnais, âgé de trente-deux ans, s’épanouit dans Le Jeu de l’amour et du hasard.

Sa prestation lui a valu le Globe de cristal du meilleur comédien, en février dernier. Avec ou sans ce trophée, cet hyperactif aurait sans doute eu le même plaisir à prendre la route pour présenter cette pièce écrite par Marivaux, comme il nous l’a affirmé.

Comment avez-vous atterri dans ce projet?

La proposition est venue du metteur en scène, Catherine Hiegel, avec laquelle j’avais envie de travailler. En fait, un jour, on s’est croisés dans la rue. Je lui ai dit que je l’adorais, elle m’a répondu : “Moi aussi”. Et elle a eu l’idée de me faire jouer Arlequin. On a cherché ensemble dans quelle pièce cela pourrait être. On s’est mis d’accord sur Le Jeu de l’amour et du hasard. Cela faisait quatre ans que je jouais mon spectacle. Il était temps de passer à la suite. C’est tombé pile poil.

Vous craigniez d’être cantonné à un rôle de chroniqueur télé ou radio?

En fait, j’oublie que les gens me connaissent à travers la télé et tout le reste. J’ai passé beaucoup plus de temps au théâtre, à jouer des classiques qu’à faire des chroniques à la télévision.

Non, j’avais simplement envie de reprendre le fil de ce que je faisais avant. C’était aussi l’occasion de me présenter sous ce jour-là.

"Mais j’ai surtout ressenti le besoin impérieux de jouer un grand texte"

La vie de troupe vous manquait?

J’aime bien ça. Mais j’ai surtout ressenti le besoin impérieux de jouer un grand texte. Je serais trop malheureux si, toute ma vie, je devais jouer uniquement ceux que j’écris.

Je ne me considère absolument pas être le seul ou le plus grand auteur vivant. Ce serait inquiétant sinon.

Vous aimez beaucoup Marivaux?

La langue est magnifique chez lui. C’est très lyrique et parfois plus organique, brut de décoffrage. On prend beaucoup de plaisir à dire ce texte-là tous les soirs.

Ce n’est absolument pas hermétique ni ampoulé ou difficile d’accès.

Incarner Arlequin, c’est un bonheur?

C’est génial. C’est un serviteur qui joue tout d’un coup le maître. Il pense que son destin va totalement changer. Il s’imagine riche, il rêve d’un grand mariage.

Alors qu’en fait, on se foutait de sa gueule depuis le début.