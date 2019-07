INTERVIEW. Ses projets, son association, son fils disparu... Patrick Chesnais se livre

Allure toujours athlétique, du haut de son mètre quatre-vingt-trois, short rouge et moustache reconnaissable de loin, il arrive un tantinet en retard à notre rendez-vous, sur la spectaculaire terrasse du Monte-Carlo Bay: "Excusez-moi, je m'étais assoupi..."

Eu égard à la température estivale du jour, on lui pardonne volontiers cet abandon un peu prolongé aux bras de Morphée, à l’heure de la sieste!

D’autant qu’à soixante-douze ans, Patrick Chesnais, non content d’avoir banni le mot retraite de son vocabulaire, continue à être du genre stakhanoviste. De tournages en tournées de théâtre, il enchaîne les projets à un rythme effréné.

Un vrai bourreau de travail, derrière cette mine désabusée et cette allure nonchalante, devenues sa marque de fabrique. Un passionné, qui trouve encore le temps d’écrire ses mémoires, dans un livre à paraître aux éditions Michel Lafon, et de se montrer à la fois dissert et délicieusement caustique en interview.

Quel souvenir gardez-vous de la mini-série Insoupçonnable, diffusée sur TF1 en 2018, et que vous représentiez à l’occasion du Festival de télévision de Monte-Carlo, en tant qu’invité VIP?

Ce qui m’avait intéressé dans ce projet, c’était surtout l’idée que l’intrigue soit construite autour d’un meurtrier ayant les traits d’un père de famille aimant et en apparence bien sous tous rapports, incarné par Melvil Poupaud.

J’ai d’ailleurs beaucoup apprécié de travailler avec lui, de même qu’avec Emmanuelle Seigner et Claire Keim. Pour le reste, je crois que je préfère la série britannique The Fall, dont Insoupçonnable est adaptée...

Même si je n’ai pas regardé entièrement la version française, avec la distribution dont je fais partie!

Que représente pour vous le fait d’être à Monaco, vous avez de nombreux souvenirs liés à notre région?

Je suis ravi que l’on m’ait invité, j’ai retrouvé par exemple Thierry Frémaux [délégué général du Festival de Cannes, ndlr].

Je me suis souvent produit sur la scène du théâtre Princesse Grace à Monaco, de même qu’au Théâtre National de Nice, à Antibes, et à Ramatuelle.

"j’ai été très impressionné par ce silence qui enveloppait la promenade des Anglais"

Vous aviez aussi participé, à Saint-Martin-Vésubie, au Festival des mots, le 14 juillet 2016...

Ca, c’est un “drôle” de souvenir! Le spectacle s’était merveilleusement bien passé, nous étions allés dîner ensuite avec le maire et les élus dans un restaurant, lorsque les dépêches ont commencé à tomber sur les téléphones portables.

On a coupé court au repas, et on m’a raccompagné dans la foulée à Nice.

Une fois sur place, à cause des barrages de police, j’ai dû continuer à pied jusqu’à mon hôtel. Ce qui m’a étonné, c’était le silence dans la ville.

Un silence de mort, c’est le cas de le dire. Pas un bruit de voiture, rien que le son des sirènes et des ambulances.

Lorsque je suis enfin arrivé, il y avait plein de gens qui s’étaient réfugiés dans le hall. Le patron essayait tant bien que mal de les réconforter, j’ai participé comme je pouvais de mon côté en leur distribuant de l’eau, en leur parlant.

Puis je suis monté dans ma chambre, je suis allé sur mon balcon, et encore une fois j’ai été très impressionné par ce silence qui enveloppait la promenade des Anglais, la ville, comme après une guerre nucléaire. Extrêmement angoissant! Indépendamment de ce qui s’était passé, bien sûr.

Vous avez vous-même vécu une autre tragédie, celle de la disparition de votre fils Ferdinand, en 2006, mort à l’âge de vingt ans dans un accident de voiture?

Oui. Il revenait d’une soirée un peu arrosée après une représentation de Soleil Noir, la pièce dans laquelle il jouait tous les soirs. Ils étaient deux dans la voiture, Ferdinand côté passager.

L’ami qui le ramenait en voiture avait 1,68g d’alcool dans le sang.

Arrivés porte d’Auteuil, il est entré sur le périphérique dans le mauvais sens, empruntant la bretelle de sortie plutôt que celle d’entrée, et a percuté une voiture qui arrivait en sens inverse. Les deux conducteurs s’en sont sortis. Pas Ferdinand.

À la suite de cet épouvantable drame, vous avez écrit un livre, Il est où Ferdinand, journal d’un père orphelin, puis fondé, dans les deux mois qui ont suivi la disparition de votre fils, l’Association Ferdinand(1)...

Oui. Il y a eu deux films aussi, Ivresse, en 2013, réalisé par Guillaume Canet, puis en 2015 Le Bon Vivant, réalisé par Eric Toledano et Olivier Nakache, des courts-métrages de prévention routière à destination des jeunes.

Etant donné que je bosse maintenant avec Vinci Autoroutes, je vais bientôt en faire un autre, avec Jean-Paul Rouve. Tous ceux que j’ai sollicités dans le métier ont dit "oui", j’ai ressenti une grande solidarité.