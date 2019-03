INTERVIEW. Sa carrière, la place des femmes, son image, l'antisémitisme... Mathilda May s'est confiée

On a rarement vu jurée aussi épanouie au Festival de la comédie de Monte Carlo. Mathilda May y a passé une semaine de rêve, la banane aux lèvres.

Copinant dès le premier jour, pas le moins du monde impressionnée, avec son président –le grand Emir Kusturica–, papotant avec les autres membres du jury, taillant la bavette en italien avec les paparazzis et ne loupant surtout aucune projection.

Toujours aussi belle et altière, sous son casque de cheveux noir de jais, l’actrice du Cri du hibou, de La Passerelle et de Trois places pour le 26, rayonne depuis qu’elle ne se contente plus d’être belle et de jouer, mais écrit aussi et met en scène.

En attendant de la revoir sur scène à Grasse fin avril, aux côtés de Pascal Demolon, dans La Guerre des Rose ou dans les coulisses de son dernier spectacle, Le Banquet, qu’elle accompagne dans toute la France, Mathilda nous a parlé de son goût pour la comédie et a accepté de jeter un regard dans le rétroviseur, alors qu’elle préfère de beaucoup regarder devant elle…

On ne vous savait pas aussi férue de comédie…

En fait, j’adore ça. La comédie est une mise à distance de la réalité qui permet d’accepter le réel et de le transcender de la plus belle façon qui soit.

Elle permet de dire des choses qu’on ne pourrait pas dire autrement. C’est aussi un moyen de se rapprocher les uns des autres.

Quoi de plus beau qu’une salle de cinéma où tout le monde rit ensemble?

Hélas, ce n’est pas un genre très valorisé en France. Les artistes de comédie ont du mal à être pris au sérieux alors qu’ils ont souvent un spectre de jeu très large.

C’est un genre qui demande beaucoup de rythme et de musicalité.

Comment se fait-il que vous en ayez fait si peu, au final?

On ne m’en proposait pas, tout simplement. Probablement à cause de mon physique.

J’en ai conçu une grande frustration comme comédienne, alors que dans la vie je déconne beaucoup. Je me marre tout le temps, le rire est essentiel pour moi.

Mais comme j’étais un peu coincée à vingt ans et que j’avais peur de déplaire, je ne l’exprimais pas.

J’étais mal dans ma peau et, bien sûr, ça n’a pas aidé.

Avec le temps, j’ai appris à mieux me connaître, à m’accepter davantage. J’ai travaillé sur moi, je me suis apaisée et comme ce qu’on me proposait ne correspondait pas à ma nature profonde je me suis écrit un spectacle : Plus si affinité.

Une pure comédie qu’on a jouée pendant trois ans avec Pascal Légitimus. Ça m’a transformée.

Je me souviens encore de la première fois où j’ai entendu les gens éclater de rire dans la salle.

J’étais paniquée, car je pensais qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas, que j’avais oublié de boutonner ma chemise ou quelque chose de ce genre.

Pascal l’a vu dans mon regard et il était mort de rire…

"À la base, je voulais être danseuse. J’ai commencé à jouer la comédie un peu par hasard"

Deux autres spectacles comiques ont suivi : Open Space et Le Banquet. Du sans paroles, à l’écriture très originale…

Le succès du premier m’a confirmé que c’est par là que je devais aller. Mais il fallait encore que je trouve mon propre langage.

C’est ce qu’il y a de plus dur pour un artiste.

Le mien est constitué de plein d’autres choses que les mots: c’est un langage corporel, organique, qui se base sur le ressenti et cherche à créer une relation directe avec le spectateur, sans les béquilles habituelles des mots. Un langage connecté directement au ressenti.

De la même manière que quand on ferme les yeux on entend mieux, je me suis dit que sans les mots on pourrait peut-être ressentir mieux.

Quelque part, il me fallait retourner à la danse, qui a été mon premier métier. Les différentes disciplines que j’ai pratiquées, la musique, la danse, l’écriture, tout cela s’est réuni dans mes spectacles.

C’est devenu mon langage.

Plus que le cinéma?

Devenir actrice n’était pas un choix délibéré. À la base, je voulais être danseuse. J’ai commencé à jouer la comédie un peu par hasard.

Ça m’a permis de faire de belles rencontres, comme celle avec Claude Chabrol, mais ça n’a pas été un chemin pavé de roses.

J’ai souvent été malheureuse sur les plateaux. Comme j’étais docile et disciplinée, j’ai supporté des choses qu’aujourd’hui je n’accepterais plus.