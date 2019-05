INTERVIEW. "J’ai beaucoup de mal à évaluer ce qui est trash ou pas". Après une date complète à Sanary, Laura Laune reviendra cet été dans la région

Il faut se méfier de l’eau qui dort. Impossible de ne pas avoir cette expression en tête quand il est question de Laura Laune. Filet de voix fluet, cheveux blonds qui ondulent, dents blanches bien alignées. La native de Frameries, un village belge situé près de la frontière avec la France, aurait pu être architecte, elle a eu le diplôme.

Autant dire que lors de ses premières apparitions télévisées, il y a deux ans, dans La France a un incroyable talent, le public ne s’attendait pas à ce qui allait suivre.

Laura Laune déboulait, guillerette, et entonnait des chansons un peu gnangnans... Le temps d’un couplet, avant de lâcher les chevaux et d’enchaîner des blagues osées et inspirées.

La recette plaît tellement que la jeune femme née en 1986, suivie par plus de 500 000 personnes sur Facebook, rassemble les foules chaque semaine en France, en Belgique ou en Suisse.

L’été prochain, elle présentera même son spectacle, mis en scène par l’humoriste Jérémy Ferrari, au Canada et à Tahiti. D’ici décembre, elle passera également quatre fois dans le Var et les Alpes-Maritimes.



Votre programme est très chargé en ce moment…

C’est un rythme assez soutenu, oui. On a commencé la tournée en septembre, en jouant environ cinq fois par semaine. C’est fatigant, mais ça fait tellement longtemps que j’attends d’avoir du monde dans mes salles… Je ne peux pas me plaindre, c’est chouette. Il y a encore un an de tournée à ce rythme-là.



Comment faites-vous pour éviter la routine?

J’essaye de changer des choses dans le spectacle, quand j’en ai marre de jouer certains sketches. J’ajoute des éléments, j’en enlève d’autres. C’est le côté positif de se retrouver seule sur scène. En promo aussi, que ce soit à la télé ou à la radio, on me demande souvent d’écrire des choses inédites. J’ai pris cette habitude et j’aime l’idée de pouvoir m’améliorer tout le temps.