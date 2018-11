INTERVIEW. Denis Podalydès: "L'idéal, c'est de ne pas être le comédien d'une classe sociale"

Denis Podalydès est partout. Cet été, on l'a vu au cinéma dans le poétique Bécassine, de son frère Bruno, ou dans le grand public Neuilly sa mère, sa mère, de Gabriel Julien-Laferrière.

A Paris, il joue en ce moment La Nuit des rois ou tout ce que vous voulez, de Shakespeare, orchestrée par Thomas Ostermeier. Plus près de chez nous, c'est avec Molière et Marivaux, dont il a mis en scène deux grands classiques –Les Fourberies de Scapin et Le Triomphe de l'amour– que le sociétaire de la Comédie-Française, 55 ans, fait parler de lui.

À Antibes dès mardi. Puis à Toulon et Fréjus. Au printemps ensuite, il montera sur scène avec du théâtre contemporain et engagé, à Mougins et Monaco.

Pour parler de tout ça, c'est en plein tournage du prochain film de Nicolas Bedos...