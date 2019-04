INTERVIEW. "Certains me taxaient de ringard sans même m’avoir vu sur scène" Jeff Panacloc sera bientôt à Nice et Toulon

Et que deviennent Jean-Marc, Jacky et Nabilouche lorsque vous n’êtes pas sur scène avec eux?

J’aime penser que les gens imaginent Jacky rentrer avec sa femme et ses enfants, et Jean-Marc de son côté avec sa copine Nabilouche.

Et j’aime penser que ces mêmes gens soient convaincus que le magicien voit ses personnages comme des êtres vivants. C’est pour cela que je n’aime pas trop les termes de ventriloque et de marionnette, je préfère parler de magicien et de personnage.

C’est important que le public puisse s’accrocher et s’identifier. S’il s’imagine à la fin du spectacle aller boire un coup avec Jean-Marc, pour moi le pari est gagné!



Après avoir épinglé la première dame des États-Unis dans votre précédent spectacle, qui est la cible cette fois des attaques de Jean-Marc?

Vianney, Macron, tout le monde en prend pour son garde, mais ce n’est jamais méchant c’est surtout de la moquerie. Comme on le ferait pendant une soirée avec un pote qui a une grande gueule.



Le fait que ce soit Jean-Marc qui le dise permet de faire passer plus facilement des messages?

Non, quand j’ai quelque chose à dire je le dis. Mais j’ai écrit des personnages en pensant chaque texte de manière vraiment adaptée à chaque rôle.



Entre la scène et vos vidéos avec Jean-Marc pour votre chaîne YouTube vous êtes polyvalent. Où puisez-vous cette énergie?

Je ne sais pas. ça va faire bateau de dire cela, mais c’est le public qui nous galvanise et qui nous permet de tenir. Il nous fait avancer quand on est moins en forme.

Dès qu’on a les premiers applaudissements, l’énergie revient au quart de tour. Pour ceux qui nous ont fait l’honneur d’être dans la salle il faut faire le job, en se donnant à 200% et en prenant un gros kif au passage.

Et avec tout ce qui passe dans l’actu en ce moment, si on peut rigoler pendant deux heures ensemble, c’est quand même cool.