En tournée, la célèbre pièce de boulevard "Le Prénom" fait étape dans plusieurs villes de la région

"Vincent, la quarantaine triomphante, va être père pour la première fois. Invité à dîner chez Elisabeth et Pierre, sa sœur et son beau-frère, il y retrouve Claude, un ami d’enfance. En attendant l’arrivée d’Anna, sa jeune épouse éternellement en retard, on le presse de questions sur sa future paternité dans la bonne humeur générale… Mais quand on demande à Vincent s’il a déjà choisi un prénom pour l’enfant à naître, sa réponse plonge la famille dans le chaos."

Voilà, en quelques lignes, à quoi se résume Le Prénom. Suffisant pour savoir où on met les pieds, dans le théâtre de boulevard en l’occurrence.

Mais sans doute pas assez pour mesurer tout le potentiel comique de cette pièce, lancée en 2010 et adaptée deux ans plus tard au cinéma. Sur les planches (200.000 spectateurs) comme sur grand écran (3,3 millions d’entrées), le succès a été total.

Une "machine de guerre" à l’esprit choral

À la rentrée 2018, Bernard Murat, le metteur en scène de la première mouture, a remis le couvert au théâtre Edouard-VII, à Paris. Le Prénom, de Matthieu Delaporte et Alexandre de La Patellière, a de nouveau fait recette.

Il était donc temps de prendre la route pour présenter cette pièce dans toute la France. La distribution a changé (on se souvient de Patrick Bruel et Valérie Benguigui en 2010 et au cinéma); Jonathan Lambert fait partie des "petits nouveaux" chargés de donner du souffle à cette pièce qu’il considère comme" une machine de guerre".

L’humoriste, qui sortait d’une longue période en solo pour son spectacle Looking For Kim, où il se glissait dans la peau de dictateurs pour mieux exposer leurs travers, est plutôt heureux d’être à nouveau entouré.

"Le seul en scène porte bien son nom. Et on n’est pas seul que sur la scène. Quand on rentre dans sa chambre, on ne peut pas partager sa joie si ça a bien marché. Et quand on a connu un échec, c’est encore pire.

Là, même si ça peut paraître un peu cliché, après une représentation, on se retrouve au resto pour picoler, pour bouffer. Quand on s’entend bien, c’est génial", nous glissait-il début octobre par téléphone, avant une date à Troyes, dans l’Aube.

Avant les agapes nocturnes, il y a évidemment les planches. Là encore, Jonathan Lambert y trouve son compte. "C’est vraiment une pièce chorale. Il y a des personnages qui paraissent secondaires et qui se révèlent au fur et à mesure. Chacun a son morceau de bravoure, son bifteck à défendre. C’est aussi en cela que la pièce est assez admirable. La mécanique d’écriture permet de faire cohabiter tous ces personnages avec autant d’importance."

"Ridicule tout en étant sincère"

Jonathan Lambert incarne Pierre, un rôle auparavant campé par Jean-Michel Dupuis (au théâtre) et Charles Berling (au cinéma). Un homme qu’il juge "dogmatique, très donneur de leçons, pétri de bons sentiments".

"À force de vouloir défendre toutes ces idées qui tournent autour de la liberté, de l’ouverture d’esprit, il finit par interdire aux autres de penser différemment. Ce que j’aime, c’est qu’il est ridicule tout en étant sincère. L’équilibre tient à la qualité de la mise en scène."

Habitué à jongler entre les sketchs pour la télévision, les spectacles humoristiques, le théâtre et le cinéma, l’artiste âgé de quarante-six ans affirme adorer cette gymnastique.

"On se nourrit de chaque univers et il faut employer des moyens différents pour faire rire. Un comédien qui joue très "cinéma" au théâtre, ça ne passe pas. Et vice-versa. Pendant les répétitions, Bernard Murat nous disait souvent que c’était à nous de proposer une forme de montage au public. C’est à nous de montrer quand c’est un gros plan ou un plan large, quand il faut se concentrer sur un détail."

Une thématique universelle

Le Prénom version 2019 est une réussite. Certains feront remarquer que ce n’est pas vraiment une surprise. Jonathan Lambert se rappelle pourtant avoir eu quelques craintes avant le démarrage.

"Il y a quelque chose d’un peu intimidant quand on prend la suite de quelque chose qui a très bien fonctionné. Heureusement pour nous, on travaille avec le même metteur en scène qu’à l’origine de la pièce. Il a quelque chose de rassurant, il a de bons repères."

Comme tout bon classique, l’œuvre s’appuie sur un thème universel et indémodable. "On a tous connu cette situation, même quand on n’a pas d’enfant. Quand quelqu’un désapprouve le choix d’un prénom, ça peut être extrêmement violent. Il y a toujours quelqu’un qui débarque avec une objection: "Tu sais bien que c’était le prénom du chien de tata machin." Ou "réfléchis, tu vas lui donner le prénom d’un criminel", etc."

Détail cocasse: les parents du comédien ont également été confrontés à ce souci au moment de sa naissance. "C’est tout simple: mon père voulait que je m’appelle Rodolphe, comme lui. Ma mère voulait que je m’appelle Jonathan. Aucun n’a cédé, et puis voilà, ça a donné un nom composé. Pour l’état civil, je m’appelle Rodolphe-Jonathan."

Le Prénom. De Matthieu Delaporte et Alexandre de La Patellière.

Mise en scène: Bernard Murat. Avec Florent Peyre, Jonathan Lambert, Juliette Poissonnier, Matthieu Rozé et Lilou Fogli. 1h50.

Le Prénom en tournée.

Mercredi 23 octobre, à 20h. Palais des Festivals, à Cannes.

Tarifs : 38€, réduits de 12 à 35€.

www.palaisdesfestivals.com



Jeudi 24 octobre, à 20h30. Grimaldi Forum, à Monaco. Complet.



Vendredi 25 octobre, à 20h30. Théâtre Le Forum, à Fréjus.

Tarifs : de 39 à 43€, réduits de 24 à 28€.

www.theatreleforum.fr



Samedi 26 octobre, à 20h. Opéra de Toulon.

Tarifs : de 9 à 50€, réduits de 16 à 43€.

www.operadetoulon.fr



Jeudi 23 janvier et vendredi 24 janvier, à 20h. Théâtre de Grasse.

Tarifs : 38€, réduits de 8 à 34€.

www.theatredegrasse.com