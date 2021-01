Depuis votre salon, regardez "Les Fugueuses", une comédie co-écrite par Pierre Palmade et jouée en direct dans le Var

Covid or not Covid: Fantaisie Prod s’acharne à ne rien lâcher à la bête immonde. Si les portes du théâtre Daudet, à Six-Fours, sont toujours closes, les fenêtres, elles, restent ouvertes sur l’art. Soit-il dématérialisé sur la toile. Dérivatif moderne - indispensable - pour garder le lien...

Toujours créatif, Jérôme Leleu, en premier de cordée de la résistance, a donc décidé de faire un pied de nez au virus. Si le spectateur ne peut venir devant la scène, la scène viendra à lui. Par la magie de la matrice. À même de combler le vide. Le manque. Les silences...

"Nous travaillons sur notre nouvelle programmation afin de toujours rester connectés avec le public avance le maître de cérémonie. Il peut suivre notre actualité notamment sur Facebook où figurent nos prochains rendez-vous..."

Dont celui, majeur, de ce dimanche 31 janvier, à 15 heures, avec la populaire comédie Fugueuses. L’occasion rêvée de fuir un instant la morosité ambiante...

Une pièce de Pierre Palmade et Christophe Duthuron, à l’origine interprétée par Muriel Robin et Line Renaud. Dont les rôles sont repris avec brio par Sylvie Rémy et Valérie Mailho, de la compagnie Mes cliques et mes claques.

Une grosse part de bonheur à l’histoire cocasse. Margot, 40 ans, décide de fuir le domicile familial le jour des 18 ans de sa fille, fatiguée de ne donner qu’aux autres sans jamais penser à elle.

Au bord d’une nationale, avec ses valises, elle va faire la rencontre de Claude, 80 ans, qui, elle aussi, a fugué, mais de sa maison de retraite des Glaïeuls, où son fils l’a placée plus ou moins pour s’en débarrasser...

De cette rencontre houleuse entre deux femmes de générations différentes mais poursuivant le même but - fuir un enfer pour trouver un idéal - va naître une amitié sincère et semée d’embûches.

Drôle, touchante, tendre, cette parenthèse théâtrale est donc à voir, par la force des choses, de chez vous. Confortablement lové dans votre canapé. Alors, seul ou en famille, connectez d’urgence vos rires pour un moment de plaisir et de partage. Le tout pour seulement 3,50 euros.

Connectez vos émotions pour une cause louable. Pour aider les structures culturelles locales à survivre. À résister à la crise sanitaire dont elles sont l’une des victimes silencieuses.

"On se réinvente comme on peut poursuit Jérôme, au four et au moulin. On n’a pas le choix." En tout cas, il n’est pas question pour lui et son équipe de subir, les bras croisés.

Les premiers pas de la fugue sont faits. D’autres suivront. En attendant que le soleil se lève sur des jours meilleurs.

Désormais, il ne tient qu’à vous de permettre au rideau rouge de se lever. Sous vos applaudissements!



Savoir+

Fugueuses, dimanche 31 janvier à 15 heures.

Tarif unique : 3,50 euros.

Res. 04.94.03.73.05 ou sur fantaisie-prod.com