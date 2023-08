"J’ai un rapport particulier à Èze, depuis presque 40 ans": David Brécourt de passage chez nous avec "Brexit Sentimental"

Les gens de ma génération se souviennent de David Brécourt les samedis après-midi sur TF1 dans la série "Sous le soleil"... Le comédien a depuis fait une belle carrière au théâtre, tant côté critique que côté public, dans les comédies ou dans les drames. Et le comédien à la vaste palette a un emploi du temps chargé cet été, particulièrement chez nous.

Il était de nouveau parrain de la 3e édition du Festival de théâtre Sanary sous les étoiles. Cela va faire trois ans: "a marche de mieux en mieux, le but est de fidéliser le public tout en restant accessible", résume-t-il. Il y a joué sa pièce "Brexit sentimental" avec Mélanie Page, Benjamin Boyer et Clémence Thioly, la reprendra ce mercredi à Ramatuelle, ainsi qu’à Èze le 8 août, dans le cadre du festival Les Théâtrales d’Èze. Un nouveau rendez-vous créé par... David Brécourt!

Un double choc

"Brexit sentimental" raconte la rencontre de deux couples, l’un français vivant à Londres, l’autre, britannnique résidant en France. Le tout se passe durant la nuit du vote du Brexit.

"C’est un double choc: des cultures et de ces deux couples en crise. Ça forme un parallèle avec le Brexit", explique la comédienne franco-britannique Mélanie Page. Celle-ci avait déjà croisé David Brécourt sur la série "Sous le soleil". Ils ont depuis joué quatre fois ensemble théâtre.

"David Brécourt, mon mari dans la pièce, a tendance, selon une réputation du Français, à draguer tout ce qui bouge, poursuit la comédienne Clémence Thioly. Il va être séduit par cette Anglaise, (jouée par) Mélanie Page, qui ne passe pas inaperçue. Et moi, la Française, je vais voir, comme mon mari, ce qui se passe du côté de l’Angleterre. Ce qui amène quelques frictions..."

"Dans “Brexit sentimental", ce n’est pas que des rires, il y a également du fond. C’est là où la pièce est forte. Même si le festival de Sanary est plutôt tourné vers la comédie, ça ne nous empêche pas de proposer des styles différents et, pourquoi pas, pour les prochaines éditions, de vrais paris. C’est ce que je compte faire avec le festival Les Théâtrales d’Èze. On ne fait que rire au théâtre, alors qu’il y a des émotions qui vont du rire aux larmes », soutient David Brécourt.

Liens d’amitiés à Èze

Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si le comédien a choisi Èze pour créer ce nouveau festival, par ailleurs parrainé par Francis Huster. "J’ai un rapport particulier à Èze, que je connais depuis presque 40 ans, évoque David Brécourt, ma fille aînée y habite. J’avais joué, l’année dernière, “En ce temps-là, l’amour" sur la place de l’église. L’expérience fut incroyable et j’ai proposé à la mairie de faire un festival de théâtre, qui a accepté. Nous travaillons dessus depuis 8 mois. »

Quatre spectacles seront à l’affiche. En plus de "Brexit sentimental", se jouera une reprise de la pièce culte "Le Jeu de la vérité", créée par Philippe Lellouche avec, à l’époque, David Brécourt.

Pour l’occasion, il présentera une nouvelle version avec une certaine Salomé Brécourt et Sam Lellouche, les enfants des comédiens. Et Christian Vadim, qui complétait le trio de l’époque du "Jeu de la vérité" sera lui aussi présent à Èze, dans la pièce "Un conseil d’ami". Au programme aussi, "Au scalpel", avec Davy Sardou et Bruno Salomone.

Un certain Francis Blanche en tête

Mais les liens vont au-delà de la simple amitié, c’est en effet un lien familial qui unit David Brécourt à ce village des Alpes-Maritimes. "Le grand-père de l’une de mes filles a vécu de longues années à Eze et repose dans le cimetière juste à côté. La jeune génération ne se souvient plus de lui, de Francis Blanche, je m’en aperçois... Et ce festival sera également l’occasion de rappeler à quel point Francis Blanche était un immense acteur et auteur qui a écrit des poèmes et des opérettes extraordinaires. C’est incroyable culturellement."

"Brexit sentimental" > Au festival de Ramatuelle, mercredi 2 août, à 21h30. Tarif: 59 euros. www.festivalderamatuelle.com/reservation

> Aux théâtrales d’Èze, à l'Oppidum du Col d’Èze, Grande Corniche. Mardi 8 août. Festival du 5 au 8 août à 20h45. Tarif: 25 euros. Rens. 04.93.41.26.00. www.lestheatralesdeze.com