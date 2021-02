Dans les coulisses de "L'école des mères", au Théâtre national de Nice

"Est-ce que vous me haïssez?

- Vous embarrassez encore mon savoir-vivre. Seriez-vous bien aise si je vous disais oui ?"

Dans la salle de répétitions du Théâtre national de Nice, lieu confidentiel à l’abri des regards du public, l’heure est à la concentration...

Installés sur un banc rustique au centre de la pièce, à deux pas d’une imposante porte de grange, la jeune Eve Pereur et Frédéric de Golfiem, deux des talents à l’affiche de L’École des mères de Marivaux, se donnent la réplique.

Corps à contre-courant des dialogues

Sous l’œil attentif des autres membres de la troupe du TNN présents (Augustin Bouchacourt, Jonathan Gensburger et Thibaut Kuttler) et de la directrice Muriel Mayette-Holtz, qui invite les comédiens à rectifier leur gestuelle, à faire parler leurs corps à contre-courant, parfois, des dialogues...

Puisque dichotomie il y a, en l’occurrence, entre les propos aimables de la jeune fille à l’égard du vieillard libidineux qui la convoite et jouit de son emprise sur elle, et l’attitude physique de cette dernière, qui n’est que crispation et rejet.

C’est la directrice du TNN en personne donc qui assure la mise en scène de cette pépite théâtrale créée pour la première fois, en 1732, par les Comédiens italiens à l’Hôtel de Bourgogne.

Et dont le propos est le suivant : Madame Argante souhaite donner à sa fille Angélique un mari d’une soixantaine d’années, Monsieur Damis, afin que celle-ci ne soit pas tentée par les plaisirs de la chair et s’entiche d’un jeune homme qui risquerait de la faire souffrir. Elle a élevé cette enfant dans le devoir et l’abnégation de ses propres désirs, sous prétexte de la protéger.

Seulement, Angélique, avec l’aide de sa servante Lisette et de Frontin, tombe amoureuse d’Eraste, qui se trouve être le fils de Damis...

En réponse à L’École des femmes de Molière



Une intrigue qui, sous ses dehors en apparence désuets, est en réalité d’une actualité brûlante, comme le souligne Muriel Mayette-Holtz :

"Cette pièce qui avait été imaginée par Marivaux en réponse à L’École des femmes de Molière, recèle une modernité qui lui a fait traverser les siècles.

Dans ce comportement de la mère qui pour mettre sa fille à l’abri du besoin la marie à un vieillard, il y a non seulement toute la question ancestrale de la soumission des femmes, mais aussi celle de la virginité offerte, de l’âge auquel un enfant peut être considéré comme majeur sexuellement.

Des thèmes que l’on brasse beaucoup en ce moment..."