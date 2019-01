Comment le traitement des déchets peut devenir poésie au Théâtre Princesse-Grace

David Wahl est une sorte de conteur-explorateur, dramaturge, écrivain et interprète. Mardi dernier, il était sur les planches du Théâtre Princesse-Grace pour jouer "Le Sale discours", qui est sa quatrième causerie, dans laquelle se mélangent le théâtre et la science, les récits populaires, le savoir et la curiosité.

Qu’est-ce que "Le Sale discours"?

C’est une causerie, un texte que j’ai élaboré au cours d’une enquête qui a duré un an et demi et durant laquelle j’ai rencontré des scientifiques, des philosophes, des historiens. Je me suis interrogé sur les notions de propre et de sale. Et j’ai...