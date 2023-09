Les 10 pièces de théâtre qu’on a envie de voir au premier trimestre dans le Var et les Alpes-Maritimes

"Un président ne devrait pas dire ça", coulisses du pouvoir

Le livre avait fait polémique à sa sortie, en 2016, et aurait même entraîné le renoncement de François Hollande à une candidature à l’élection présidentielle de 2017.

"Un président ne devrait pas dire ça", issu des 61 entretiens que François Hollande avait accordés, durant son quinquennat, aux journalistes du "Monde" Gérard Davet et Fabrice Lhomme, nous plonge en coulisses.

L’élu y parle foot, politique étrangère, attentats, sentiments, pouvoir… Adapté sur scène par Charles Templon ("Vernon Subutex", "Notre Dame, la part du feu"), avec Thibault de Montalembert ("Dix pour cent") et Lison Daniel (France Inter) entre autres, le texte est complété par une partie dévoilant aussi les mécanismes du contre-pouvoir, dans une rédaction. "On s’est rendu compte qu’il y avait les ingrédients d’une histoire théâtrale, si ce n’est cinématographique", expliquait Gérard Davet à France Info en février dernier. ça s’annonce savoureux.

> 14 octobre au Carré Sainte-Maxime.

> 27 octobre au Forum à Fréjus.

> 7 et 8 novembre à Anthea, à Antibes.

Ardant ou Darroussin?

On n’est pas pour choisir un spectacle sur une tête d’affiche. Ceci étant, il faut bien admettre qu’il y a des comédiens qu’on aime tant que la seule idée de les voir sur scène nous met en joie. Fanny Ardant et Jean-Pierre Darroussin sont de ceux-là.

On a envie de découvrir la première dans "Impossible", avec le comédien Carlo Brandt et le musicien Levon Minassian. Lecture musicale d’un roman d’Erri De Luca racontant la confrontation entre un homme accusé de meurtre et son juge.

Pour le second, ce sera dans "Le Principe d’incertitude", du Britannique Simon Stephens. Dans ce duo, que Darroussin partage avec Laura Smet, la rencontre d’une femme fougueuse de 40 ans et d’un homme discret de plus de 70 ans bousculent les certitudes de chacun.

> "Impossible", les 20 et 21 octobre à Anthéa, à Antibes.

> "Le Principe d’incertitude": 3 novembre, au théâtre Princesse Grace à Monaco, et 4 novembre, au théâtre de l’Hélice à Contes.

"Peplum médiéval", plus qu’une farce Photo DR.

"Peplum médiéval", plus qu’une farce

Le comédien et metteur en scène Olivier Martin-Salvan, récompensé en 2022 par un Molière pour le super "Les gros patinent bien" présente ce "Peplum médiéval" qui a retenu notre attention. Son idée, c’est raconter une histoire en s’inspirant d’un Moyen-Âge qu’on oublie: le coloré, le drôle, le créatif, le littéraire… Une histoire portée par quinze interprètes, parmi lesquels sept comédiennes et comédiens professionnels en situation de handicap.

> 22, 23 et 24 novembre, à Châteauvallon-Liberté à Toulon.

"La Délicatesse", pour soigner les cœurs Photo Fabienne Rapeaneau.

"La Délicatesse", pour soigner les cœurs

On avait aimé "La Délicatesse", le livre signé David Foenkinos (2009). On avait été touché par la version cinéma avec Audrey Tautou et François Damiens (2011), adapté et réalisé par David Foenkinos et son frère Stéphane.

On est donc fort curieux de voir la version scène, imaginée par le Niçois Thierry Surace, directeur de la compagnie Miranda et du théâtre de la Cité à Nice, avec l’Azuréen Jean Franco, Sélène Assaf et Jérôme Schoof.

Trois comédiens pour donner corps à cette histoire grave et légère à la fois. D’amour, de deuil et de poésie, où cette fameuse "délicatesse" est l’unique planche de salut de personnages au coeur en berne. Nommé aux Molières cette année pour cette prestation, Jean Franco campe trois personnages masculins, alors qu’un quatrième a été ajouté. "Ce qui m’intéresse, c’est que ce ne soit pas un copier-coller du livre. Je suis certain que je vais redécouvrir des choses du roman que j’ai oubliées", nous confiait David Foenkinos avant de découvrir l’adaptation de Thierry Surace l’an dernier. On a envie de dire: "Pareil".

> 23 septembre, au Théâtre de la Cité à Nice.

> 5 octobre, au théâtre Princesse Grace à Monaco.

> 19 octobre au Palais Stéphanie - Marriott à Cannes (Scène 55/ Palais des Festivals).

"Make Up", l’envers du décor

Une journée de tournage, depuis le car/ loge du maquillage. Et la difficulté de s’entendre et de se faire de la place… Voilà le pitch de "Make Up", conçu et mis en scène par Mathilda May, entourée de cinq comédiens et comédiennes. Une pièce sans paroles mais rythmées par les expressions, les mouvements des corps, les bruitages, la musique… dont le teaser donne très très envie.

> 10 et 11 octobre, au Théâtre National de Nice - salle de La Cuisine.

Photo Thomas O’Brien.

Halimi, Seyrig & cie

Au rayon des (nombreuses) pièces qui évoquent les combats et figures féministes, ces quatre-là, historiques, littéraires ou comiques, nous tentent.

"Gisèle Halimi, une farouche liberté". Un biopic scénique porté par Ariane Ascaride et Philippine Pierre-Brossolette, mises en scène par Léna Paugam.

> Du 15 au 18 novembre, au Théâtre National de Nice - salle des Franciscains.

"Le Consentement", avec Ludivine Sagnier, adapté du livre du même nom dans lequel Vanessa Springora revenait sur son adolescence sous l’emprise de Gabriel Matzneff.

> Du 15 au 18 novembre, à Anthéa à Antibes.

"Discussion avec DS", seule en scène de Raphaëlle Rousseau qui "ressuscite" la comédienne Delphine Seyrig avec l’aide d’archives sonores…

> 9 et 10 novembre, à Anthéa, à Antibes.

"Les Femmes n’existent plus", avec Céline Fuhrer, Valérie Karsenti, Cédric Moreau et Jean-Luc Vincent. Une comédie féministe, non pas pour s’en moquer, au contraire, pour "montrer l’absurdité de tout discours et projet de société relevant d’une pensée sexiste".

> 8, 9 et 10 novembre, au théâtre Liberté à Toulon.

"Kiki", enfant de la télé Photo Cécile Graziani.

"Kiki", enfant de la télé

Un décor postapocalyptique. Le manque d’eau. Et Pétou, un homme seul devant Kiki, sa télé qui ne marche plus. Pour se sentir moins seul, pour se rappeler la vie avant, les émissions qui rassemblaient toute la famille, les films qui le faisaient rire ou rêver, Pétou parle à Kiki. Et nous embarque. Un seul en scène émouvant et drôle du Niçois Guillaume Geoffroy, que l’on avait découvert en sortie de résidence à l’Espace Magnan à Nice en avril dernier et qu’on reverrait avec plaisir. Parce qu’il est plein de niveaux de lectures et qu’on est sûr qu’il y a des tas de références et de réflexions qu’on a loupées.

> 17 novembre au théâtre Francis Gag à Nice. > Puis 21 et 23 février à Anthéa à Antibes.