Après Monaco, Gad Elmaleh sera bientôt sur la scène à Saint-Tropez

"Un registre plus personnel"

Nous lui avions demandé il y a quelques jours ce que racontait ce nouveau spectacle. "Ce qui s’est passé ces cinq dernières années dans ma vie", avait-il répondu.

"J’ai rôdé, poursuivait-il, le show à Lyon, il était prêt à partir sur les routes… Je suis dans un registre plus personnel que d’habitude. J’évoque ma famille, mes relations amoureuses, l’éducation de mes enfants. Je parle aussi beaucoup de ce rêve américain que j’ai eu. J’explique pourquoi j’ai voulu aller là-bas, me barrer alors que j’étais gâté par le public en France. Je me suis retrouvé aux États-Unis, dans des comedy club où le gars écorche mon nom et je suis payé 100 dollars la soirée. Pourquoi j’ai fait ça? J’avais la sensation de voir quelqu’un qui ne sait pas qui je suis, tomber amoureux de moi. Tu te dis alors : peut-être que la personne m’aime pour moi vraiment? C’est ce que j’ai ressenti avec les Américains, ils ne savaient pas qui j’étais. Je viens de France, j’ai un nom un peu bizarre mais je fais une vanne et boum, ça rigole!"