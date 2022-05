Adjani, Huppert, Lhermitte, Jaoui, Arestrup... Une programmation 2022-2023 gigantesque pour les 10 ans d'Anthéa

Soixante-dix-huit spectacles, on n’en a jamais eu autant. On est à 250 représentations sans les options, ça nous montera à 300 ! C’est une saison très grosse pour montrer que la Covid est derrière nous, tout au moins qu’il n’empêche plus les théâtres d’exister et de vivre."

C’était jour d’annonce ce lundi au théâtre Anthéa, à Antibes, et son directeur, Daniel Benoin, se régalait d’avance en attaquant une programmation gigantesque. Pour fêter son dixième anniversaire, le deuxième théâtre de France derrière la Comédie Française, en termes de fréquentation, a encore augmenté la cadence. Soixante-dix-huit spectacles, contre soixante-six cette année, et toujours autant de noms prestigieux pour se permettre, aussi, d’ouvrir à de belles découvertes. Tour d’horizon.

Tapis rouge pour Casta, Adjani, Huppert…

Les planches antiboises nous ont habitués aux têtes d’affiche. Là, on va carrément pouvoir dérouler le tapis rouge.

Isabelle Adjani convoquera l’esprit de Monroe dans Le Vertige Marilyn (4 et 5 janvier). Isabelle Huppert lira Sade (5 et 12 décembre). Vanessa Paradis, nommée aux Molières pour sa première au théâtre, jouera Maman de et avec son mari Samuel Benchetrit (17, 18 et 19 novembre). Lætitia Casta, également nommée aux Molières, se glissera dans la peau de la pianiste dans Clara Haskil, prélude et fugue (21 et 22 octobre).

Populaire avec Lhermitte et Berléand

Daniel Benoin le revendique, avant de présenter des artistes "découverte", il veut du spectacle "grand public, populaire, dans le grand sens du terme, celui de Jean Vilar".

Il ouvrira ainsi sa salle à Francis Huster pour une reprise de son Molière (7 octobre), à Thierry Lhermitte pour son premier seul en scène, Fleurs de soleil (16 septembre). A Jacques Gamblin pour la fable Harvey, succès à Broadway mais méconnue en France (10 et 11 janvier). Pierre Arditi et Évelyne Bouix se régaleront avec des textes écrits pour eux par leur belle-fille et fille Salomé Lelouch (12 et 13 janvier).

L’habitué François Berléand viendra avec Niels Arestrup évoquer la famille dans 88 fois l’infini (2 et 3 février). Autre habitué, Patrick Chesnais présentera un Feydeau, Le Système Ribadier (31 mars et 1er avril). L’ancienne doyenne de la Comédie Française, Catherine Hiegel s’attaquera aux mots de Jean-Luc Lagarce avec Les Règles du savoir-vivre dans la société moderne et Music-hall (du 28 au 31 mars).