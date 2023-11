On vous présente Eva Rami, la comédienne niçoise qui monte, qui monte...

Elle est de ces personnes qui donnent envie d’avoir un art à soi. Un art que l’on habiterait aussi passionnément qu’il nous habiterait. Avec un talent et un répertoire des possibles aussi infini que celui d’Eva Rami, tant qu’à faire. Tourbillonnante d’énergie et d’audace. Lumineuse. Rieuse. Traqueuse en interview – "j’ai toujours peur de dire des bêtises". Affirmée et charismatique sur les planches.

Depuis 2014 et la création de son premier seule en scène Vole!, la comédienne niçoise livre ses mots sous les projecteurs, où elle partage une part d’intime. Comme un album photos qu’elle feuillette – après avoir bien griffonné dessus pour grossir les traits de ses personnages. Et qui n’a de cesse de plaire autant aux critiques qu’aux spectateurs à Paris, en Avignon...

Une création engagée

"Vole!, le premier spectacle, venait du cœur. Le départ de ma grand-mère paternelle avait déclenché cette envie d’écrire, de ne pas l’oublier, ce désir qu’elle m’accompagne", explique la pétillante comédienne. Ce fil de transmission, un peu obsessionnel, on le retrouve dans T’es toi! et Va aimer!, dernière création à découvrir à Carros la semaine prochaine.

"Il y a ici plusieurs thématiques. L’amour, l’amitié, la sororité, la quête d’émancipation du personnage principal, toujours... Mais c’est sûrement ma création la plus politique, la plus engagée. On parle de la construction du personnage dans sa vie sexuelle, il est question d’emprise, de violences sexuelles, de traumas, de consentement. Mais attention, il y a de l’humour. Le but est de toucher, d’émouvoir. De tendre, depuis l’intime, vers l’universel", égrène cette pipelette assumée – "avec moi, vous ouvrez les vannes et ça part!"

Son Va aimer! impératif est surtout une injonction à faire la paix avec soi-même. Un voyage dans la psyché d’Elsa Ravi. Comprendre Eva Rami, en réalité augmentée. "C’est mon avatar scénique. Et ce patronyme, Ravi, c’est un symbole, comme un masque… Derrière le sourire des personnes très joviales, il y a souvent des intérieurs abîmés."

Autour d’Elsa, gravite une pléthore de personnages, une façon d’être "un peu moins seule" sur scène pour Eva. "C’est aussi et surtout un gros kif de jouer tous ces gens! J’ai plaisir à changer ma voix, mon corps, à changer de sexe. J’ai appris le théâtre par le clown et le masque, ça vient de là! De cette formation commencée entre Nice et Aspremont, où Eva est arrivée d’Argentine à l’âge de trois ans. Théâtre de la Traverse, Bouff’scène et Conservatoire de Nice comme premières planches de salut pour suivre les pas d’Élie Kakou, dont elle admire le travail.

En 2008, direction la capitale, où elle intègre sur concours l’ESAD (École supérieure d’art dramatique de Paris). Elle travaille avec le collectif La Machine, le collectif 8 sur la Côte d’Azur, les compagnies L’Éternel été et Nova à Paris. "J’ai fait ce métier parce que j’aime l’esprit de famille", indique celle qui est aussi à l’affiche de Ma jeunesse exaltée, épopée fleuve de 8 heures d’Olivier Py au théâtre des Amandiers, à Nanterre et TNP de Villeurbanne. Entre deux représentations, elle viendra donner son spectacle à Carros, jeudi 23 novembre. "Je suis un enfant du pays, j’ai un amour pour la mer, l’arrière-pays, les montagnes… Je reviens dès que je peux ici."

Rêves sur grand écran

Un prochain rendez-vous l’attend en février 2024 sur la scène de la salle des Franciscains, à Nice, où, sur trois soirs déjà complets, Eva Rami fera son triptyque "Vole!", "T’es toi!" et "Va aimer!". "C’est une première… Et je ne pouvais pas le faire ailleurs qu’à la maison. Si ça fonctionne et je l’espère, j’aimerais répéter l’expérience, ça ne me fait pas peur. J’aime autant être bonne vivante que cheval de course! J’ai fait du tennis en compétition. Je suis un peu marathonienne. J’aime les challenges."

Son prochain? Eva Rami se rêve aussi sur grand écran. Après des petits rôles dans les séries "Drôle" de Fanny Herrero, dans "Gone For Good", elle tourne à Grasse avec Ivan Calbérac "Un homme de principe" et figure au casting du "Molière imaginaire" d’Olivier Py avec Laurent Lafitte, attendu en salles obscures en février. "J’aimerais en faire plus!, lâche Eva Rami. Et si les castings ne viennent pas, je ferai comme au théâtre, je m’écrirai le rôle dont je rêve…"

>> Va aimer!, jeudi 23 novembre à 19 h 30à la salle Gréco à Carros. Tarifs: 5/18 euros. Renseignements: 04.93.08.76.07.

>> Triptyque Vole!, T’es toi! et Va aimer! du 6 au 8 février au TNN (Franciscains) à Nice. Complet. Renseignements. 04.93.13.19.00.

Eva Rami sera, en mars prochain, la marraine de la 15e édition de Femmes en scènes, festival niçois créé par la comédienne et metteure en scène Françoise Nahon. Un choix affirmé par cette dernière, dit Françoise Nahon qui ne manque aucune première d’Eva.