Un million de pages, 330 avocats, 1.765 parties civiles... Les chiffres-clés du procès "historique" des attentats du 13 novembre 2015

Le procès des attentats du 13 novembre 2015, qui s'ouvre ce 8 septembre devant la cour d'assises spéciale de Paris, est la plus grande audience criminelle jamais organisée en France, six ans après les attaques terroristes les plus meurtrières commises en France.