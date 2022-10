Séquelles, frontière fermée... Le parcours du combattant de victimes russes pour venir témoigner au procès de l’attentat de Nice

Moscou-Saint-Pétersbourg en train. Bus jusqu’à Helsinki. Avion jusqu’à Amsterdam, puis Paris. C’est le parcours du combattant accompli par ce couple, pour surmonter les 3000 kilomètres qui séparent les capitales russe et française. Et ce, alors qu’Alena se déplace à l’aide d’une béquille depuis l’attentat.

Qu’à cela ne tienne. Elle et son mari n’ont pas renoncé à livrer leur témoignage, assistés par une interprète, parmi les centaines de parties civiles qui se succèdent devant la Cour d’assises spéciale de Paris. Mais depuis que Vladimir Poutine a décrété la "mobilisation partielle" en Russie, "le prix des billets d’avion a été multiplié par dix". Un Moscou-Nice via Istabul coûte jusqu’à 10.000 euros!

Gardes-frontières compréhensifs

Il leur a donc fallu passer par la Finlande. Ce pays a pourtant fermé ses portes, confronté à un afflux de Russes fuyant l’appel aux armes. "Nous avons quand même pris le risque de passer par la Finlande. Nous avons expliqué aux gardes-frontières notre situation. Ils se sont réunis et ont pris la décision, à titre exceptionnel, de nous laisser passer, alors que d’autres personnes ont été recalées."

Face à toutes ces difficultés, Alena et Aleksei ont donc pu compter sur un sursaut d’humanité. Compter, aussi, sur la bienveillance de leur avocat, Me Nicolas Gemsa, et de la Cour d’assises, qui les "remercie d’avoir fait ces immenses efforts pour venir à la barre".

Ce périple leur aura permis d’évoquer le traumatisme, les blessures physiques d’Alena, la douleur d’avoir perdu leur amie Tatiana, le soulagement d’avoir sauvé sa petite-fille qu’ils ont "sauvée par miracle", en la poussant hors de la trajectoire du camion.

"Ce traumatisme n’a pas écorné votre amour pour la France?", questionne Me Gemsa. "Ce sentiment n’a pas été altéré", confirme Alena. Onze ans après avoir eu un coup de coeur pour la Côte d’Azur, ils songent toujours à y acheter un appartement.