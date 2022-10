Se tatouer pour "camoufler cette énorme cicatrice": après l’attentat du 14-Juillet, la souffrance dans la peau

La manche gauche de son t-shirt sombre laisse apparaître un large tatouage sur son bras. Alexie l’a fait réaliser "pour camoufler cette énorme cicatrice". Depuis l’attentat du 14 juillet 2016 à Nice, elle a "pris beaucoup de kilos", a dû se faire opérer de la poitrine, a "tout fait pour que cela ne se voie pas". Mais les blessures les plus profondes sont peut-être plus invisibles encore.

Alexie, Niçoise âgée de 37 ans, parle dans un souffle devant la cour d’assises spéciale de Paris. Chevelure noire, lunettes rondes, salopette et tatouage apparent, donc. Elle était jeune mère de famille quand le camion l’a "percutée de plein fouet". Elle a eu le réflexe salvateur de projeter F. (1), un an et demi à l’époque, hors de la trajectoire fatale.

Avant cela, elle était une femme "pleinement épanouie, vraiment". Éperdument amoureuse de P., le papa de F.. "On était bien. On était heureux." Et puis ce camion blanc a surgi.

F. a découvert sa mère gisant dans une mare de sang, en train de convulser, les yeux révulsés. "Il avait juste quelques égratignures. Il est revenu vers moi en rampant, car ils ont tiré à ce moment-là. Il pleurait. F. a juste pu réaliser dans quel état j’étais. À 18 mois."

"Tous nos enfants sont en détresse!"

L’après s’apparente à un parcours du combattant. Un long processus de reconstruction corporelle et psychique. Alexie a été hospitalisée durant neuf mois. Elle a raté "les premiers pas, les premiers mots" de son fils. F. présentait d’importants retards de langage, des troubles de la concentration. Un médecin a posé un diagnostic d’autisme, "comme s’il vous disait qu’il avait un rhume". Alexie ne l’a pas digéré. Elle conjure la société de proposer des traitements adaptés: "Tous nos enfants sont en détresse!"

Alexie a subi un "traumatisme cranio-cérébral lourd", dixit son avocat Me Nicolas Gemsa, spécialisé en indemnisation des victimes de dommages corporels. Le choc lui a occasionné de graves séquelles cérébrales. Elle reste "souvent distraite, un handicap invisible."

Pour décrire son état, cette rescapée fait projeter la photo d’un arbre foudroyé. Elle montre aussi une photo du dos de P.. Il s’est fait tatouer tout le dos avec une représentation d’Alexie et F., "pour exprimer sa douleur et exposer son corps". P., "l’homme de sa vie", l’a quittée depuis, "détruit de l’intérieur".

Toute cette histoire, Alexia n’a "même pas l’impression que c’est la nôtre, tellement c’est dur." Si elle est venue la raconter, c’est dans l’attente que justice passe. Et que sa comparution lui serve "d’électrochoc, pour passer à autre chose".

"On passe de père à rien"

Le lendemain, c’est Kamel qui vient témoigner devant la cour. Enfin, presque. "La personne qui se tient devant vous, ce n’est pas Kamel. Cette personne est morte le 14-Juillet", prévient-il. Ce soir-là, sa fille Léana est partie, à l’âge de 2 ans et demi. Elle est la plus jeune des 86 victimes décédées.

Ce père courage s’accroche au pupitre, dévisageant une photo de Léana sur grand écran. "Quand on perd son enfant unique, on se dit qu’on passe de père à rien..." Ce soir-là, Kamel a aussi perdu sa mère, son oncle et son neveu. Depuis, "c’est la solitude, la tristesse. Et une haine..."

Tentant de contenir ses larmes, Kamel rembobine six années de souffrance. Cette nuit d’espoirs déçus, quand les médecins ont "récupéré" par trois fois Léana, quand l’un d’eux l’a regardé en levant son pouce - "Je n’avais jamais été aussi heureux..." Puis cette nuit à veiller sa fille. Son combat pour empêcher son autopsie. Son coup de colère pour "accéder aux documents sur la sécurité de la Prom’ Party".

"La vie est un théâtre"

Depuis, Kamel s’est fait "totalement tatouer le corps", lui aussi, "pour des raisons diverses" qu’il ne précisera pas. En passant sur son corps, l’aiguille de tatouage a éclipsé la douleur dans sa tête. Mais elle ne pouvait rien contre "la colère, beaucoup de colère qui ne s’apaise pas dans les entrailles de Kamel", dixit son avocat, Me Mehana Mouhou.

Depuis cette tragédie, Kamel a eu deux filles. "J’essaie de faire en sorte qu’elles soient heureuses. Mais aujourd’hui, je suis brisé. On dit que la douleur passe avec le temps... En fait, on porte un masque. Depuis ce jour-là, la vie est un théâtre."

Avec le tact et l’humanité qui le caractérisent, le président Laurent Raviot pose à Kamel cette délicate question: "Est-ce que le fait d’avoir deux enfants, ça ne vous aide pas un petit peu à surmonter votre douleur?" "Ce n’est pas qu’elle n’est pas surmontée, répond Kamel. Mais elles me donnent une raison de me lever, une semaine sur deux."

(1) à la demande de la victime, nous avons anonymisé son fils et son ex-compagnon.