Ratage ou application de la loi? Le suivi psychiatrique d'Armand R., auteur de l'attentat de Paris en question

Deux jours après l'attentat du Pont de Bir-Hakeim à Paris, le suspect, Armand R., est toujours en garde à vue, dans le cadre de l'enquête de flagrance ouverte pour "assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste" et "association de malfaiteurs terroristes en vue de la préparation de crimes d'atteinte aux personnes".

Alors que sa garde à vue peut durer 96 heures, de nombreuses questions se posent sur cette attaque, en raison notamment du profil de cet assaillant et la manière dont a été effectué le suivi médical de l'homme au "profil très instable, très influençable", selon une source sécuritaire.

"L'auteur était soumis à une injonction de soins impliquant un suivi psychiatrique resserré et contrôlé par un médecin coordinateur", "effectif jusqu'à la fin de la mise à l'épreuve le 26 avril 2023", a indiqué Jean-François Ricard, procureur de la République antiterroriste près le Tribunal judiciaire de Paris, lors d'une conférence de presse.

Une hospitalisation d'office impossible en l'absence de troubles

Au lendemain de l'attaque, ce dimanche, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur a réclamé que les autorités "puissent exiger une injonction de soins" pour une personne radicalisée suivie pour troubles psychiatriques afin de prévenir des passages à l'acte. Une demande qui fait suite à différents faits survenus ces derniers mois. Armand Rajabpour-Miyandoab, 26 ans était radicalisé depuis 2015 et soumis à une injonction de soins impliquant un suivi psychiatrique resserré et contrôlé par un médecin coordinateur.

L'assaillant "est adhérent à l'islam radical et il est malade psychiatrique. Il avait arrêté les soins à la demande de certains médecins", a rappelé Gérald Darmanin. "Ce qu'il faut sans doute changer - on l'a vu autour de la Première ministre (Elisabeth Borne) - c'est que le pouvoir public, les préfets, les policiers puissent demander, exiger une injonction de soins, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui", a-t-il poursuivi. Soulignant que les "policiers n'étaient pas des médecins", il a fait valoir qu'ils avaient "à gérer des personnes aux troubles psychotiques et adhérant à l'islam radical".

Selon les premiers éléments de l'enquête, la mère du suspect avait indiqué en octobre dernier à la police qu'elle s'inquiétait pour son fils - fiché pour radicalisation islamiste (FSPRT) selon une source proche de l'enquête -, voyant qu'il "se repliait sur lui-même", a indiqué dimanche le procureur antiterroriste. Les services de police avaient alors tenté de le faire examiner par un médecin et hospitaliser d'office, chose finalement impossible en l'absence de troubles, selon une source proche du dossier. Sa mère, en outre, ne voulait pas demander son hospitalisation forcée. Quelques jours après son signalement, elle avait assuré qu'il "allait mieux", toujours d'après la même source.

Les médecins ont considéré à plusieurs reprises qu’il allait mieux

Conséquence de quoi, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a estimé ce lundi matin sur RMC qu'il y avait eu "manifestement un ratage" dans le suivi "psychiatrique" de l'auteur présumé de l'attentat mortel au couteau près de la tour Eiffel samedi soir à Paris. "Il y a eu manifestement un ratage psychiatrique, les médecins ont considéré à plusieurs reprises qu’il allait mieux", a dit Gérald Darmanin sur BFMTV. Le ministre a également regretté que les préfets ne puissent pas "forcer" un individu à "se présenter devant un psychiatre".

Selon une source proche de l'enquête, en mars 2022 il avait arrêté son traitement médicamenteux (neuroleptique atypique), en accord avec son médecin. Mais en août 2022, une expertise psychiatrique avait conclu à une injonction de soins, ce qui avait été ordonné le septembre de la même année par un juge, selon la même source. Dans ses rapports successifs, le médecin coordonnateur n'avait pas conclu à la nécessité de reprendre un suivi médicamenteux.

Une "obligation de suivi respectée" pour Olivier Véran

Interrogé sur le suivi de l'assaillant ce lundi matin, le porte-parole du gouvernement et médecin, Olivier Véran, a estimé que son parcours "médical, administratif et pénal" était "conforme à ce qui a été prescrit et à l'état du droit". Un suivi conforme donc mais qui, selon lui, pose la question de "l'adaptation du droit". "Les parcours administratif et pénal pour cet individu ont été conformes à ce qui était possible avec l'état du droit, c'est-à-dire les quatre ans de prison, l'obligation de suivi psychiatrique pendant trois ans, la surveillance au long cours", a déclaré M. Véran sur RTL.

"Cette personne est diagnostiquée pour une pathologie psychiatrique et il a été mis en place une obligation de suivi qui a été respectée, c'est-à-dire trois ans de suivi et il y avait toujours un lien avec les services de médecine", a-t-il précisé. Condamné en 2018 à cinq ans de prison dont un avec sursis pour terrorisme, il "a fait ses quatre ans de prison. Il a ensuite été suivi étroitement par les services de renseignement", a-t-il ajouté. "Ces obligations ont été remplies et pour autant, il a pu tuer. Donc est-ce qu'il faudrait renforcer le droit de manière à éviter que ce type de drame ne réapparaisse un jour? Par exemple, se pose la question d'avoir une prolongation de l'injonction de soins lorsqu'il s'agit de personnes qui cumulent la pathologie psychiatrique et la radicalisation", s'est-il interrogé.

"Aucune dangerosité d’ordre psychiatrique identifiée", en avril dernier

Côté médical, le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau a indiqué qu'il y avait certaine complexité à qualifier la nature des actes commis, avec un profil tel que celui d'Armand R. "Comme souvent dans ces affaires, s'entremêlent une idéologie, une personnalité influençable et malheureusement la psychiatrie", a estimé dimanche le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau. "Même si on a largement renforcé depuis quelques années les liens entre (les) psychiatres et les autorités qui suivent ces personnes radicalisées, ça ne nous permet pas de savoir quel est le jour et l'heure du passage à l'acte", a-t-il ajouté sur France 3.

Le ministre de la Santé a précisé que l'assaillant avait été soumis à un "suivi" psychiatrique, un "traitement" sans hospitalisation, après sa sortie de prison en 2020, de sources proches du dossier, après une condamnation pour un projet d'attentat en 2016.

Le 21 avril dernier, il notait "aucune dangerosité d’ordre psychiatrique identifiée". Moins de 24 heures après les faits, Denis Leguay, président de la fédération Santé Mentale France, restait très prudent sur les explications possibles du passage à l'acte de l'assaillant, dans un contexte de guerre entre Israël et le Hamas et de tensions en France. "On peut s'interroger sur l'influence de tout ce qui se passe dans l'actualité, qui est abondamment relayé et qui peut agir sur le comportement et le bon équilibre psychique de ce genre de personne présentée comme fragile", a-t-il indiqué à l'AFP. Mais concernant cette attaque, "il est trop tôt pour s'exprimer car nous ne savons pas dans quel état psychique il est actuellement, il faut attendre une expertise psychiatrique". Le psychiatre pointe cependant ce qui peut être perçu comme un paradoxe: "Cet homme serait suivi par le système de soins psychiatriques mais en même temps, il a dans un passé récent été incarcéré et donc considéré comme responsable de ses actes".

À des degrés divers, l'enjeu psychiatrique est intervenu dans plusieurs attaques dont s'est saisie la justice antiterroriste ces dernières années, comme à la préfecture de police de Paris (octobre 2019) ou Rambouillet (avril 2021).